Bruxelles revizuiește în scădere previziunile de creştere şi de inflaţie din cauza războiului din Ucraina

Războiul din Ucraina şi repercusiunile sale vor apăsa mai greu decât se prevedea pe economia europeană. Bruxellesul şi-a coborât joi previziunile de creştere în zona euro pentru 2022 şi 2023, cu 2,6% şi respectiv 1,4%, faţă de 2,7% şi 2,3% anticipate anterior. Comisia şi-a ridicat previziunile privind inflaţia, deja ajunse la cele mai înalte niveluri istorice. Ea mizează pe o creştere a preţurilor de consum cu 7,6% în 2022, apoi de 4% în 2023, faţă de 6,1% şi 2,7% aşteptate anterior, notează Les Echos.

Pe ansamblu, economia în zona euro „ar trebui să-şi continue expansiunea, dar într-un ritm net mai lent” decât cel prevăzut la ultimele prognoze publicate în mai, subliniază executivul european.

Îngrijorare privind aprovizionările cu gaz

Totuși, Comisia prevede că situația s-ar putea înrăutăți și mai mult în caz de întrerupere a aprovizionărilor cu gaz de către Moscova, Europa rămânând încă foarte dependent de hidrocarburile rusești. Ea lucrează acum la un plan de urgență (a cărui schiță a putut fi consultată de „Les Echos”) în caz de oprire a livrărilor din Rusia.

„Evoluția războiului și fiabilitatea aprovizionărilor cu gaz fiind necunoscute, această prognoză este supusă unei mari incertitudini și unor riscuri de scădere”, a subliniat comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, într-o conferință de presă. „Invadarea Ucrainei de către Rusia a exercitat presiuni suplimentare în sus pe prețurile energiei și ale produselor alimentare de bază. Acestea […] erodează puterea de cumpărare a gospodăriilor”, a subliniat Comisia în previziunile sale.

Vârf de inflație în trimestrul al treilea

Printre ceilalți factori care se repercutează negativ asupra creșterii, Comisia notează înăsprirea „mai repede decât se prevedea” a politicii monetare a BCE, necesară pentru a frâna inflația. La asta se adaugă „decelerarea continuă a creșterii în Statele Unite” și impactul politicii Beijingului contra COVID-19, care a dus la izolări și închiderea de uzine în China.

„Dinamica redeschiderii economiilor noastre ar trebui să susțină creșterea anuală în 2022, dar pentru 2023 am revăzut previziunile noastre net în scădere”, a explicat Paolo Gentiloni. Pe frontul inflației, Comisia estimează că vârful ar urma să fie atins în trimestrul al treilea, cu o rată anuală estimată la 8,4%. Se va reduce apoi treptat până la a cădea sub pragul de 3% la sfârșitul lui 2023. Creșterea prețurilor de consum a bătut în iunie un nou record în zona euro, cu 8,6% pe an.

Traducere: Gabriela Sîrbu/gsarbu/fmatei