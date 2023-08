Bruce Springsteen amână concerte din cauza unei boli misterioase

Artistul de renume internațional trebuia să urce pe scena alături de trupa E Street Band la Citizens Bank Park în Philadelphia pe 16 și 18 august. Cu toate acestea, un tweet postat miercuri a anunțat că spectacolele lui Bruce Springsteen vor fi reprogramate.

Mesajul din partea echipei cântărețului a menționat: „Din cauza unei indispoziții a lui Bruce Springsteen, concertele sale cu The E Street Band de la Citizens Bank Park în Philadelphia pe 16 și 18 august au fost amânate. Lucrăm la reprogramarea datelor, așa că vă rugăm să păstrați biletele, deoarece vor fi valabile pentru spectacolele reprogramate.”

Bruce a călătorit în toată lumea pentru turneul său din 2023, „Springsteen and E Street Band”. Turneul include 37 de spectacole în 32 de locații.

Bruce Springsteen a mai avut un incident ciudat

Pe parcursul carierei sale care se întinde pe șase decenii, Springsteen, câștigător a 20 de premii Grammy, a lansat hituri precum Born to Run, Dancing in the Dark și Glory Days și a scos pe piață 20 de albume de studio. Cel mai recent album al său, „Letter To You”, înregistrat cu E Street Band și care a dominat topurile din unsprezece țări, a marcat prima lor înregistrare live împreună după decenii. Springsteen este unul dintre cei mai bine vânduți artiști din lume, având în palmares, pe lângă Grammy-uri, două Globuri de Aur, un Oscar și un premiu Tony special.

În mai, la un concert din Amsterdam, Bruce a avut un mic incident, făcând show-ul inedit. După ce s-a împiedicat și a căzut pe scenă, fanii au rămas uluiți. Credeau că s-a întâmplat o tragedie. Cu chitara încă în mână, colegii săi s-au grăbit să-l ajute. Însă, demonstrând profesionalism, Bruce s-a redresat rapid și a zâmbit spre public, liniștind agitația fanilor.

Așadar, chiar dacă are 73 de ani, Bruce Springsteen rămâne o legendă a muzicii, cu energia și pasiunea intactă, care continuă să impresioneze fanii din întreaga lume. Și care îi așteaptă revenirea pe scenă, scrie Daily Mail.