Tragedie în muzică. Formația care a înnebunit România, spulberată de tren

La finalul anilor 90, trupa AS XX se bucura de un succes formidabil. Cristina Munteanu, Ciprian și Gabi, cei care au înființat band-ul în 1997 cântau melodiile „Spune-mi de ce”, „Vreau”, „Inima te cheamă” în cele mai cunoscute discoteci din țară. Pe 24 septembrie 2000 ei au fost implicați într-un accident grav, iar Ciprian a murit.

Cristina din trupa AS XX a fost grav rănită. Fosta solistă a povestit că i-a fost foarte greu să treacă peste accident și să renunțe la muzică, dar că nu a mai putut face nimic. Ea este mama a doi copii și deține un bar în Italia.

„Am decis să plec din țară acum 20 de ani. Sunt în Italia de mult timp, am doi copii, sunt bine. Îmi lipsește foarte mult viața muzicală, din păcate și situația COVID mi-a furat și partea asta, pentru că aici în Italia mai făceam câte o apariție, mai cântam. Acum, eu am un bar de foarte mulți ani și duc o viață normală. (…) Mă mai uit la videoclipurile de pe YouTube și mă ia pielea de găină când văd fanii că încă scriu că acea perioadă a fost nemaipomenită”, a spus Cristina Munteanu, la Antena Stars.

Cristina a mai declarat că a pierdut tot din cauza accidentului și că nu a mai putut sta în țară. Aceasta a mai spus că trupa se bucura de un succes formidabil la momentul respectiv și că se pregătea să scoată un nou album.

„Am pierdut tot ce aveam mai scump. Aveam formația mea, abia ce semnasem un contract cu Sony Music, cu Cat Music …eram în scara cea mai înaltă. (…) A murit tot în momentul ăla. Nu am avut de ales și am decis să plec din țară”, a mărturisit fosta solistă a trupei AS XX.