În mod ironic, Springsteen, care ura șefii, a primit porecla de „The Boss‟. Potrivit „biography.com”, Bruce Springsteen și-a câștigat pseudonimul în anii 1960 în timp ce cânta cu diverse formații în Jersey, unde a întâlnit și membrii a ceea ce avea să devină E Street Band. El colecta în mod regulat câștigurile din concerte și le împărțea în mod egal între colegii săi de trupă. El fiind omul cu banii, aceștia îl strigau „Șeful”.

Cariera sa de zeci de ani a generat albume de succes precum „Born in the U.S.A.”, cel mai mare succes comercial al Springsteen și al șaptelea produs de studio. Cel mai bine vândut disc din 1985, „On the Records‟, s-a vândut în peste 30 de milioane de exemplare în întreaga lume și a făcut din Springsteen primul artist care a obținut șapte top 10 hit-uri de pe același disc, conform grunge.com

Springsteen și-a început cariera în anii 1960 și a cântat cu o varietate de formații, inclusiv Earth și Bruce Springsteen Band. Celebrul Clive Davis i-a oferit un contract cu Columbia Records în 1972, iar albumul de debut al Springsteen „Greetings from Asbury Park” a apărut în ianuarie 1973, cu E Street Band.

Muzica sa a fost apreciată de critici, dar a avut vânzări slabe. Acest lucru s-a schimbat o dată cu cel de-al treilea album de studio al său, „Born to Run”, în 1975. S-a clasat pe Billboard 200 la numărul 3, conform Biography.

Springsteen își găsește succesul artistic și financiar

„The River” a devenit primul său nr. 1 în topurile Billboard în 1980, potrivit AllMusic. A vândut cinci milioane de exemplare și a oferit publicului hiturile „Hungry Heart” și „Fade Away”. Springsteen a terminat „Nebraska” în 1982, care s-a vândut în aproximativ un milion de exemplare.

Cântărețul este răsplătit cu premiul Oscar în 1994 pentru „Străzile din Philadelphia” și va primi Grammy pentru cel mai bun album rock al anului pentru „The Rising” din 2002.

Valoarea financiară a lui Bruce Springsteen este estimată la 500 de milioane de dolari, potrivit „Celebrity Net Worth‟. El câștigă aproximativ 80 de milioane de dolari anual pentru diverse proiecte muzicale și de divertisment, cum ar fi stagiul său 2017-18 pe Broadway. Deține, de asemenea, mai multe bunuri imobiliare, inclusiv o fermă de 384 de acri în Colts Neck, New Jersey și un conac de 4,5 acri din Beverly Hills.

Springsteen a primit premiul Woody Guthrie din 2021 o onoare care recunoaște un artist care susține dreptatea socială în munca lor. Atunci a vorbit despre cel de-al 21-lea album de studio, cu o temă care sărbătorește vestul american. Albumul va apărea în curând, conform „Classic Rock & Culture‟.

Bruce Springsteen a fost primit în prestigiosul „Rock and Roll Hall of Fame‟ în 1999.