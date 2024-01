Un britanic a găsit comoara vieții sale într-un tanc irakian din vremea lui Saddam Hussein

În 1990, Irakul a invadat Kuweitul și cantități mari de aur au fost jefuite de soldați.

La 34 ani, lingourile de aur de 2 milioane de lire sterline au fost găsite într-un tanc irakian de fabricație sovietică, de către colecționarul de vehicule militare Nick Mead.

El le-a predat poliției acum șase ani, dar acum își regretă decizia.

Nick Mead a descoperit cele cinci lingouri de aur ascunse în rezervorul de motorină al fostului tanc al armatei irakiene Type 69, o copie chineză a sovieticului T-55, în 2017. Se crede că lingourile au fost furate de soldații irakieni care au jefuit Kuweitul în timpul invaziei din 1990, dar au fost uitate în interiorul bestiei blindate de 36,7 tone.

Stupefiat de descoperire, domnul Mead a predat aurul autorităților. Acum, șase ani mai târziu, a recunoscut că și-ar fi dorit să fi păstrat comoara, cu toate că potrivit legii, orice tezaur deținut de o țară ce a fost jefuit pe timp de război trebuie imediat raportat la autorități.

Bărbatul în vârstă de 62 de ani, care conduce tancuri pe ferma sa din Helmdon, Northamptonshire, a transmis către MailOnline:

„Îmi pare rău că l-am predat. Ar fi trebuit să primesc cel puțin o taxă de găsire pentru el, dar nu am primit absolut nimic. Când am găsit lingourile de aur, nu știam ce să facem cu ele. Nu este ca și cum ai putea lua cinci lingouri de aur la amanet. Așa că am sunat la poliție”.