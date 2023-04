Brigitte Pastramă se mută în Dubai cu tot cu fata ei: „Nu vreau să o pierd cum l-am pierdut pe fiul meu”

Motivul pentru care o ia și pe Sara este acela că nu își dorește să intre în anturaje nepotrivite, așa cum s-a întâmplat cu fiul ei cel mare. ”Am ales să fac acest pas, de a trăi într-o altă ţară şi într-un alt mediu, dintr-un singur motiv. E legat de salvarea fiicei mele de anturajul acesta din România, care mie nu-mi place deloc. Influenţa modei occidentale e din ce în ce mai mare şi nu vreau ca fiica mea să se afunde într-o poveste din care mai apoi să nu mai poată ieşi. Îmi ajunge că l-am pierdut definitiv pe fiul meu mai mare. Nu vreau să repet povestea şi cu Sara!”. Soția lui Florin Pastramă regretă ce s-a întâmplat cu fiul său, Robert, cei doi fiind implicați în mai multe scandaluri, dintre care unele au ajuns și la poliție. „Atunci când am fost măritată cu Ilie Năstase nu am ştiut să fiu atentă la ceea ce se întâmpla cu Robert. Or, el a devenit băiatul lui Ilie Năstase. Vitreg, dar băiatul lui! Şi a existat o influenţă asupra lui foarte mare. Ştiţi foarte bine şi scandalurile dintre noi, aşa că nu are sens să revin asupra lor. Ceea ce ştiu acum e că nu trebuie să repet în cazul Sarei greşeala pe care am făcut-o cu Robert”, a explicat vedeta.

“Sara a intrat deja într-un anturaj dubios”

Brigitte Pastramă, care de câteva luni se acomodează în Dubai, spune că fiica ei a intrat într-un anturaj dubios și comportamentul ei a început deja să se schimbe. De aceea, brunet crede că cea mai bună mutare este să o mute pe fata ei în Emiratele Arabe Unite, acolo unde va avea parte de o educație aleasă și astfel va scăpa de influențele negative ale prietenilor. “Sara a intrat deja într-un anume mod de a trăi. Unghii lungi, gene false, tot felul de prieteni care de fapt numai prieteni nu-ţi sunt. Iar de pe telefon cu greu o mai scot. Iar Dubaiul mi se pare varianta ideală pentru o schimbare. Pe de o parte, fiindcă aici îţi este permis să te îmbraci ca un occidental, dar fără a epata. Nu droguri, nu consum de alcool, nu unghii lungi, nu gene fistichii. Îmi aminteşte un pic de atmosfera din anii mei de liceu, petrecuţi la Timişoara, când riscai o pedeapsă zdravană doar dacă îndrăzneai să vii la şcoală cu ciorapi de culoarea piciorului, ca să nu mai vorbesc de alte lucruri!”, și-a explicat Brigitte Pastramă decizia.