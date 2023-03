O vedetă din România, despre femeile din ziua de azi: Multe dezgolite, despuiate, desfrânate

Cătălin Cazacu a declarat că a rămas uimit de câte femei dezgolite, despuiate, desfrânate a văzut de 8 martie și că este mândru de el pentru că nu a căzut în capcana lor. El a mai spus că prietenii l-au invitat în oraș pentru a vedea doamnele și domnișoarele, dar că a refuzat.

„Eu doar vreau să mă felicit pe mine, pentru că nu am căzut pradă tentației aseară. M-au chemat o grămadă de prieteni: „Hai mă în oraș, hai mă în oraș”. Deci eu atâtea femei dezgolite, despuiate, desfrânate ce am văzut dimineață pe story, eu nu că nu mai ajungeam la muncă azi, eu nu mai ajungeam la muncă nici în aprilie.

Am devenit un om responsabil și adevărul e că și de Ziua Femeii am mâncat o friptură de porc, că dacă tot bărbații sunt porci. Bine, eu acum sunt ciudos, de fapt, asta am vrut să zic, că îmi e ciudă că aseară a fost în oraș bine”, a declarat fostul iubit al Ramonei Olaru pe InstaStory.

Cătălin Cazacu și femeile din viața lui

Amintim că fostul concurent de la Exatlon a avut relații cu Denisa Tănase, Brigitte Pastramă, Ramona Olaru, Claudia Pavel(Cream) și Anna Roman. Cu toate că este cunoscut în oraș ca cel mai dorit burlac, femeile nu rezistă mult lângă el.

Cătălin Cazacu a fost implicat și într-un scandal din cauza femeilor din viața lui. Atunci când a plecat la Exatlon, el avea o relație cu Anna Roman. Cu toate astea, sportivul s-ar fi îndrăgostit în competiție de Claudia Pavel(Cream), iar bruneta l-ar fi lăsat.

Înainte să o cunoască pe Cream, Cătălin Cazacu o ceruse în căsătorie pe Anna Roman, dar aceasta nu a putut suporta infidelitatea partenerului său.

„Am decis să îmi schimb total viața, look-ul și locuința. Sunt o războinică! Mă reprezintă pentru că sunt puternică, așa sunt născută. Am vrut să devin o femeie nouă, mai independentă. Am plecat de acasă de la Cătălin, locuiesc singură, în casa mea nouă. Am plecat miercuri, m-am înduioșat puțin când am plecat, dar mi-a părut puțin rau și nu mi-a fost ușor”, spunea Anna Roman la momentul respectiv.