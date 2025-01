Monden Brigitte Pastramă, Revelion de coșmar. A petrecut într-un balcon







Brigitte Pastramă nu a avut cea mai lină trecere în noul an, așa cum arată pagina ei de Instagram. Nu de alta, dar a avut o mulțime de nemulțumiri la adresa restaurantului unde a fost găzduită.

Brigitte Pastramă a răbufnit

Cunoscută pentru faptul că este extrem de vocală, Brigitte Pastramă nu s-a dezis nici de această dată. Vedeta a fost extrem de nemulțumită de localul unde și-a petrecut Revelionul. Drept urmare nu s-a abținut și a postat mesaje de nemulțumire pe Instagram. ”Cea mai proastă experiență a vieții mele.

Am rezervat noaptea de Revelion la Poiana Brașov. Am întrebat fata care mi-a luat rezervarea dacă este în sala hotelului. Astăzi m-am trezit la balconul unei săli de evenimente k2, într-un colț, la un balcon! Nu mi s-a spus în ce condiții voi face această ”trecere dintre ani”. Este un sentiment urât și nu recomand nimănui Revelion aici!”, a scris în primă fază vedeta. După care a revenit în forță.

”Cel mai odios Revelion”

”Cel mai odios Revelion ever. Păcat de artiștii care m-au ispitit să iau aici. Mâncare rece, servicii pe șpagă de la șef de restaurant, care a avut tupeul să-mi spună că dacă venim ”doar noi doi” ne dă locuri ”jos„. Tâmpita de mine nu mi-am dat seama ”să centrez” ceva în buzunar, așa am venit singuri și am primit cel mai prost loc.

Jur, nu am văzut nimic în sală și pe scenă, într-un colț sus, la balconul care gemea de mese aproape lipite! Mincinoși, de la cea cu care am vorbit când am rezervat, care s-a dat managera de vânzări și era o simplă recepționeră și până la ”Virgil” care ne-a mințit ca pe proști. Am venit din Dubai să ne simțim bine, nu să ne stricăm Revelionul„, a mai scris aceasta pe Instagram. Cert este că indiferent de mesajele ei, situația nu s-a rezolvat, peste noapte.