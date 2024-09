Monden Viața lui Brigitte Pastramă a ajuns un coșmar. A pierdut aproape toții bani







Brigitte Pastramă a renunțat la viața de lux din România și s-a mutat în Dubai. Aceasta a spus că a decis să părăsească țara natală pentru fiica ei, Sara, dar că trece prin momente de coșmar. Bruneta a încercat să își facă propriul business în Dubai, dar a pierdut toți banii.

Brigitte Pastramă, la capătul puterilor

Acum, Brigitte a ajuns să își vândă lucrurile dragi, mașina și obiecte prețioase, pentru a putea să îi asigure fiicei sale un trai decent. Ea a fost nevoită și să supraviețuiască doar cu cinci lei pe zi. Aceasta suferă pentru că se vede foarte rar cu soțul ei, Florin Pastramă, și că nu mai este în România.

A făcut multe sacrificii degeaba

„Eu am renunțat la multe pentru a-mi ajuta copilul, nu am venit aici pentru mine, a fost foarte greu. Nu mi-a mers nici business-ul aici, am încercat, îți trebuie foarte mulți bani ca să faci ceva să meargă. Eu ce să fac aici? Tot ce se vede legat de real estate, imobiliare, e o vrăjeală. Nu merge nici asta, nu stau câinii cu colaci în coadă aici. Eu am făcut sacrificii uriașe ca să pot fi rezident aici și pentru a avea un minim de confort.

Dar îmi lipsește tot ce aveam în România, business-ul, angajații, prietenii. Îmi este greu, pe soțul meu îl văd o singură dată la 40 de zile, am renunțat la viața mea spirituală pentru Sara. Mi-aș dori ca la un moment dat să aprecieze lucrul ăsta. În momentul de față nu apreciază. Clar, ea este nefericită că are o relație la distanță, că trebuie să învețe, că nu se distrează”, a spus fosta soție a lui Ilie Năstase.

Brigitte Pastramă și-a cheltuit aproape toți banii

Brigitte Pastramă a spus că și-a cheltuit aproape toți banii pentru a se muta în Dubai și că a crezut că e totul roz în Emirate, dar că realitatea este alta. Soția lui Florin Pastramă a declarat că este influencer, dar că nu îi merge foarte bine și că suferă enorm că nu poate participa la evenimentele mondene din România, unde avea succes.

„Eu am renunțat la mine, la confortul meu. Au fost luni în care eu mi-am cumpărat mâncare de 5 lei ca să pot fi aici. Au fost vremuri foarte grele și nimic nu mă va face să mă răzgândesc.

Mi-am sacrificat viața, mi-am dat cățelul, am renunțat la soț, la tot, ca să pot fi aici, pentru copil. Aici eu sunt influencer, dar nu sunt un nume, că mă duc eu să mănânc și mai fac reclamă, nu e nimic. Îmi plânge sufletul că sunt invitată la atâtea evenimente în România și nu pot merge. Eu toată viața am fost pe scenă, model, miss, aici nu sunt nimic”, a declarat Brigitte Pastramă pentru Cancan.