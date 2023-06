Brigitte Pastramă, în lacrimi. Amintirile din căsătorie cu Ilie Năstase au făcut-o să plângă 

Brigitte susține că de fapt, unul dintre principalele motive ale divorțului a fost Amalia Năstase, prima soție a lui Ilie Năstase. Drept urmare vedeta a aruncat cuvinte grele în direcția primei soții a lui Ilie. Ea a spus că s-a simțit călcată în picioare de Amalia Năstase, care îl controla. Mai mult, Brigitte Pastramă a catalogat viața cu Ilie Năstase ca fiind un coșmar, dar că a acceptat situația pentru că este pocăită și trebuia să fie smerită în fața lui Dumnezeu.

„Ea l-a controlat și mă bucur că astăzi Ilie este astăzi cu o femeie care a știut să pună punct relației cu fosta soție. Eu am trăit un coșmar cu fosta soție, dar pentru că Dumnezeu m-a învățat să fiu smerită, am acceptat. Până la urmă nebunul se încrede în om și înțeleptul în Dumnezeu. Până la urmă, dacă s-a întâmplat un lucru bun în viața lui este faptul că femeia actuală a știut ce era cel mai nociv pentru ei și a știut să schimbe situația pe care nu am putut eu să o schimb”, a declarat Brigitte.

„Am fost batjocorită”

De altfel, Brigitte mai spune că Ilie Năstase merită să fie fericit și că ea s-a îndepărtat după ce a divorțat tocmai ca să nu pățească și Ioana ceea ce a pățit ea.

„Am fost foarte batjocorită peste tot. Toți prietenii lui Ilie se fereau de mine și s-au ferit ani de zile, pentru că ea tot timpul m-a denigrat în fața lor. Eu niciodată nu am putut să am în București prietenii pe care Ilie i-a avut cu ea, pentru că ea m-a batjocorit în fața lor. Eu eram soția lui Ilie și ea stătea la masă cu prietenii lui. Am avut atât de multe răutăți pe care le-am suportat. Eu eram soția lui Ilie, iar la Roland Garros stăteam afară din lojă, iar ea intra cu el și își punea verighetă cum aveam noi. Era o prostie ce mi se întâmpla, dar am suportat, pentru că am zis că e o încercare de la Dumnezeu și poate că El a îngăduit să fiu smerită”, a explicat Brigitte Pastramă. Vedeta a fost căsătorită timp de 5 ani cu fostul număr 1 mondial. Cei doi nu au avut copii în timpul mariajului, fiecare dintre ei având din alte căsătorii.