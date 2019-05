Tragedie în showbiz. Din păcate, este vorba despre Brigitte. „Am fost diagnosticată cu trei tumori”

Brigitte Sfăt și Florin Pastramă se pregătesc de nuntă. Cu toate că frumoasa brunetă are aproape orice își poate dori cineva, viața ei nu a fost întotdeauna ușoară.





Brigitte a trecut prin momente de cumpănă și nu a ezitat să vorbească deschis despre ele atunci când a avut ocazia.

Brigitte a fost diagnosticată cu cancer. Pentru a se trata, Brigitte s-a dus la un specialist din Austria unde a aflat și care a fost cauza bolii – lipsa de exteriorizare.

„Când mă deranjează ceva, spun sau pur şi simplu arăt. Am învăţat să mă exteriorizez şi să nu-mi ascund sentimentele, mai ales cele de răbufnire, de acum trei ani, când am fost diagnosticată cu trei tumori care mi-ar fi îmbolnăvit tot organismul şi ar fi răspândit cancerul. Specialistul din Austria care s-a ocupat de mine mi-a spus că am ţinut foarte mult în mine şi că nu am scos în exterior ce simţeam, iar asta a dus la cancer. Aceste boli se fac şi pentru că oamenii nu se exteriorizează. Din acel moment am spus că nu mai vreau să ţin în mine, să mă îmbolnăvesc”, a mărturisit bruneta.

„În urma unor investigații cu câteva zile în urmă am aflat că în interiorul meu se dezvoltă două tumori și este necesară o intervenție de extirpare. Nu știu de ce Dumnezeu a îngăduit acest lucru, dar înainte de a merge mai departe vreau să cer iertare tuturor celor ce le-am greșit prin vorbă sau faptă și vreau să-i cer lui Dumnezeu răgaz pentru a îndrepta lucrurile. Vreau să-i cer scuze în primul rând mamei mele, pe care am necăjit-o de multe ori, fostului meu soț, Ovidiu, că nu i-am dat șansa mai des să fie alături de fetița noastră, fostei soții a soțului meu, că am acuzat-o de multe ori poate pe nedrept, fiului meu că nu am reușit să-i ofer toată dragostea de care are nevoie și totodată vreau să-i mulțumesc lui Ilie că mă susține necondiționat în această încercare”, a scris Brigitte. în urmă cu ceva timp, pe contul ei de Facebook, scrie Cancan,

