Brigitte Năstase a spus adevărul! A pierdut totul după Ferma. Ce vrea să îi facă lui Florin Pastramă

Brigitte Năstase a acordat un interviu după eliminarea de la emisiunea Ferma. Ea a dezvăluit că și-a pierdut firma în timpul emisiunii, însă este fericită cu Florin Pastramă.





„Am fost întrebată ce aș face eu cu banii, dacă aș câștiga. Și am zis: „Pentru faptul că eu sunt aici, pot pierde mai mult de 50.000 de euro, cât e premiul emisiunii”. Lucru care s-a și întâmplat, pentru că am dat faliment la magazin. Însă scopul venirii mele în emisiune nu a fost să câștig premiul. Și nu, nu am câștigat premiul, dar, pe altă parte, am câștigat sufletul meu pereche”

Brigitte Năstase a declarat că vrea să îi ofere un copil lui Florin Pastramă.

„De ziua lui, Florin m-a cerut de nevastă și nu a fost o glumă. Eu doresc să-i împlinesc visul pe care-l are de 40 de ani și vreau să fiu mama copilului lui. Își dorește foarte mult un copil. Eu sunt o mamă singură a doi copii. Cred că Dumnezeu mi-a dat o ultimă șansă și nu vreau să o ratez și prioritatea noastră este să devenim o familie și să avem un copil.

Pentru că foarte multă lume se uită la noi, suntem într-un fel un model, pozitiv sau negativ, nu știu, vrem să facem lucrurile cum trebuie și trebuie să facem o cununie religioasă în fața lui Dumnezeu, pentru că suntem doi oameni foarte credincioși și fără Dumnezeu nu se poate face nimic. Apoi vom face copilul”, a spus Brigitte Năstase pentru ferma.protv.ro.

