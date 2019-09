Puţini mai ştiu astăzi că, în 1939, înainte de primul marş de instrucţie pe mare, bricul „Mircea”, în fapt o corabie de tip „barc cu artimon” şi-a făcut primul voiaj de pregătire pe Dunăre. Velierul a ajuns la Galaţi pentru a participa, pe 14 iunie, în şantierul naval, la ceremonia de lansare a primei nave de război construite în România – puitorul de mine „Amiral Murgescu”. La ceremonia de la Galaţi a fost prezent inclusiv Regele Carol al II-lea, însoţit de tot Guvernul, ocazie cu care a vizitat şi bricul „Mircea”, căreia i se spune așa în amintirea predecesorului său, un bric în adevăratul sens al cuvântului, constuit în Anglia la sfîrșitul secolului al XIX-lea.

Diferența constă în faptul că un bric are doar două catarge, cu velatură complete – adică și cu vele triunghiulare și dreptunghiulare – iar o navă de tip barc are trei catarge echipate complet. Cum Mircea are velatură complete doar pe primele două catarge și pe ultimul doar trei vele corectă este denumirea: „barc cu artimon”.

Marşul pe Dunăre a fost programat să se desfăşoare în cursul săptămânii viitoare. Conform programului, bricul „Mircea” ar urma să ajungă la Galaţi în ziua de marţi, 17 septembrie, în jurul orei 17.00, şi va ancora în dreptul Palatului Navigaţiei, unde va fi întâmpinat cu toate onorurile ce se cuvin unei nave emblematice pentru istoria navală.

După ceremonia de sosire a navei, Muzica Militară a Forţelor Navale va susţine un concert pe Faleză, de la ora 17.30 la ora 19,00. Gălăţenii sunt invitaţi să viziteze nava conform următorului program: marţi, 17 septembrie, orele 17,30 – 19,00; miercuri, 18 septembrie, orele 9,00 – 13,00 şi 15,00 – 19,00″, potrivit informaţiilor furnizate de Forţele Navale.

În dimineaţa zilei de 19 septembrie, bricul va ridica ancora şi se va îndrepta spre Brăila, ultima etapă a călătoriei sale pe Dunăre.

Bricul „Mircea” a fost construit în perioada 1938-1939 la Şantierul Naval „Blohm und Woss” din Hamburg, Germania. Nava a fost lansată la apă pe 22 septembrie 1938 şi a fost botezată cu numele „Mircea”, alegere justificată de bogata tradiţie şi renumele predecesorului său, bricul „Mircea”, care a fost navă de instrucţie a şcolii de marină de la Galaţi. Noul bric „Mircea” a intrat în portul Constanţa pe 17 mai 1939, fiind salutat de oficialităţi şi navele aflate în port, între care şi vechiul bric, adus de la Galaţi pentru a preda ştafeta pregătirii marinăreşti noii nave.

