Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a vor reveni la școală fizic pentru a se pregăti în vederea susținerii Evaluării Naționale și a Bacalaureatului, chiar dacă școlile sunt în scenariul roșu.

Ministrul Educației, Monica Anisie, nu a precizat însă când ar urma să se întâmple acest lucru:

„Așa cum am procedat și în primăvară, am redeschis unitățile de învățământ pentru două săptămâni, tocmai pentru a da posibilitatea copiilor să revină în spațiul școlii și să facă ore de pregătire cu profesorii pentru examenele naționale. Am experimentat deja acest lucru și vom continua”, a declarat ministrul Educației.

Între timp, grădinițele și școlile ar putea fi redeschise gradual, fără se se mai țină cont de rata de incidență a infectării cu virusul SARS CoV-2. Este varianta analizată acum de autorități, potrivit unor surse citate de EduPedu.ro.

Se ia în calcul redeschiderea pentru început a grădinițelor și a învățământului primar.

Află într-o vizită în județul Teleorman, Monica Anisie a evitat un răspuns concret în legătură cu acest subiect:

„La momentul acesta trebuie să ne gândim serios la ceea ce înseamnă siguranța, sănătatea copiilor, a personalului și, în același timp, trebuie să continuăm și învățarea. Noi nu închidem școlile, ci continuăm cu învățarea în sistem online. Trebuie să corelăm ceea ce se întâmplă cu situație epidemiologică și cu ceea ce avem de făcut în sistemul de educație”, a mai declarat Monica Anisie, conform EuropaFM.

Din cauza pandemiei de Covid-19, toate școlile au fost închise, elevii fiind nevoiți să participe la cursuri online.

Pandemia în România

În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 8.651 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 1.916 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 7.419 de persoane diagnosticate cu infecţie cu SARS – CoV – 2 au decedat.