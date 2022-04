Breaking News! Traian Băsescu, dezvăluiri incendiare din interiorul PNL. Ce a aflat fostul preşedinte: „Am fost sigur că se va ajunge aici!”

Fostul președinte Traian Băsescu a făcut o serie de comentarii despre noua criză politică cu care se confruntă PNL, la doar șase luni de la congresul din 25 septembrie. Fostul președinte susține că se aștepta ca Florin Cîțu să nu facă față acestei poziții, de președinte al unui partid atât de mare precum PNL. El a precizat că acest lucru se datorează profilului de tehnocrat al actualului șef al PNL, prea rigid pentru a se adapta cerințelor unei funcții politice. De altfel, Băsescu a precizat că i-a avertizat pe colegii acestuia de partid în legătură cu acest lucru.

„Nu am avut nici un dubiu că Florin Cîțu nu va rezista în funcția de președinte al PNL. Vă pot spune că am avut o discuție pe acest subiect, înainte de congres, cu șase colegi de-ai săi din partid, europarlamentari. Le-am spus de pe atunci că fac o mare greșeală propunându-l pe Florin Cîțu președinte. Le-am spus: «vă bucurați acum că-l puneți ca să-l dați jos pe Ludovic Orban, dar ce veți face a doua zi?»”, a dezvăluit Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a precizat că Florin Cîțu este un tehnocrat care nu cunoaște subtilitățile politicii și nici nu se poate adapta la cerințele unei astfel de funcții.

„Florin Cîțu este un tehnocrat, care nu are abilitatea să conducă grupuri foarte mari, așa cum este PNL. El este prea rigid ca să angreneze oameni în jurul său, să-i determine să facă ceea ce are în plan. Din acest motiv am fost foarte sigur că se va ajunge aici, în această situație”, a mai explicat fostul președinte Traian Băsescu, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Unde a eșuat Florin Cîțu

Traian Băsescu a mai arătat că schimbarea actualului președinte al PNL este o necesitate în actualul context, în care guvernul este condus de o altă persoană, de Nicolae Ciucă. El a mai spus că situațiile în care premierul face doar ceea ce i spune de la partid nu sunt posibile. Nu au funcționat nici în cazul lui Liviu Dragnea și al PSD, nu funcționează nici acum, cu Florin Cîțu președinte al PNL și Nicolae Ciucă premier.

„Am fost sigur că se va ajunge aici, în această situație, Vă pot spune că schimbarea este o necesitate absolută în acest moment. Aceasta pentru că stilul de conducere propus de Liviu Dragnea, cu un premier care să fie ținut de păpușă în vreme ce deciziile sunt luate la partid, nu funcționează”, a mai spus Traian Băsescu.

Cum îl vede Băsescu pe Nicolae Ciucă

În acest context, fostul președinte a spus că nici Nicolae Ciucă nu este o soluție foarte bună pentru președinția PNL deoarece este tot un tehnocat, iar nu un politician de carieră. Chiar dacă Nicolae Ciucă este bine cotat în sondaje, lucru caracteristic tehnocraților, la fel ca și Florin Cîțu, el nu are viziunea și abilitățile unui om politic.

Nicolae Ciucă nu are prea multe abilități politice. Rămâne să vedem dacă va reuși să intre în rolul unui om politic deoarece este tot un tehnocrat. Or nu se poate ca un tehnocrat să ajungă un jucător politic. Politica cere antrenament. Este drept că în sondajele de opinie, tehnocrații sunt mai apreciați decât politicienii. Așa se întâmplă și acum când pe primele locuri sunt profesorul Rafila de la PSD și generalul Ciucă, de la PNL.

Se pune problema, însă, dacă acești tehnocrați reușesc să se transforme în oameni politici și să aibă viziunea acestora. Din punctul acesta de vedere, în prezent, Nicolae Ciucă nu îndeplinește condițiile unui lider de mare partid. Nu are anvergură, Poate se va roda ca președinte al PNL și va fi un bun candidat la alegerile prezidențiale din 2024”, a mai spus Traian Băsescu.