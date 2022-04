Florin Cîțu, după ce liderii PNL i-au cerut demisia. „Sunt dezamăgit. Sâmbătă spun mai multe în Biroul Executiv”

Florin Cîțu a declarat că „statutul spune că în situații excepționale se face congres”. Trebuie menționat faptul că BEx PNL a declanșat procedura pentru schimbarea lui Florin Cîțu.

Consiliul Naţional al PNL se va reuni duminică, pe ordinea de zi urmând să figureze convocarea unui Congres extraordinar al partidului, au declarat, pentru AGERPRES, surse liberale.

Decizia convocării Consiliului Naţional al PNL a fost luată, vineri, într-o şedinţă a Biroului Executiv care s-a desfăşurat în sistem de videoconferinţă.

BEx al PNL a fost convocat de majoritatea liderilor de organizaţii. Consiliul Naţional al PNL ar urma să se reunească, duminică, la ora 12,00, la Palatul Parlamentului.

Mai multe filiale ale PNL solicită convocarea unui Congres extraordinar pentru înlocuirea lui Florin Cîţu de la şefia partidului.

Voi respecta statutul PNL. Nu a fost convocată ședința nici de mine, nici de secretarul general. Mâine la ora 12.00 este convocată o ședință statutară. Eu am tot discutat cu președinții de filială din țară. Am avut discuții și aseară cu prim-vicepreședinții. Mi s-a reproșat că nu am luat măsuri care, din punctul meu de vedere, pun în dificultate economia”, a mai spus președintele PNL.