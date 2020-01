Cei doi avocați spun ca menținerea detenției este ilegală, prin publicarea Deciziei a Curtii Constituționale.

Astfel, legalitatea menținerii arestului lui Liviu Dragnea este pusă sub semnul întrebării.

Dragnea nu mai poate fi tinut în detenție după publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei CCR privind lipsa completelor specializate în materie de corupție: „Deciziile CCR sunt obligatorii erga omnes numai pentru viitor. Starea de privare de libertate a fost legala pana la publicarea acestei decizii, devenind ilegala la 10.10.2019”

Dragnea invoca in contestatia la executare de la Inalta Curte art. 598 alin. (1) lit. c) teza a II-a C.pr.pen.: „Contestatia impotriva executarii hotararii penale se poate face in urmatoarele cazuri: […] cand se iveste […] vreo impiedicare la executare”.

De retinut este faptul ca cererea formulata in prezent de Dragnea nu constituie in vreun fel vreo cale de atac, ci „urmareste exclusiv incetarea starii de detentie a contestatorului, ca urmare a unei impiedicari la executare, deci punerea sa in libertate”:

„Prin urmare, prin prezenta contestatie la executare contestatorul nu critica in vreun fel nici temeinicia, nici legalitatea (substantiala sau procedurala) sentintei penale de condamnare devenite definitive. (…)

Prezenta contestatie la executare urmareste exclusiv incetarea starii de detentie a contestatorului, ca urmare a unei impiedicari la executare, deci punerea sa in libertate.

Solicitările făcute de avocații lui Dragnea se vor supune unor judecății.

„Avem o decizie care trebuie să aibă efecte și în ceea ce-l privește și pe dl Dragnea, în aceste condiții mă întreb de ce nu s-a formulat și o cerere către Working Group, din Geneva, care este singurul organism international care poate să analizeze și să emită hotărâri în acest sens.”, a spus avocatul Vasii la Antena 3.

Sursa: Luju.ro



