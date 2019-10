UPDATE – Cu puțin timp înainte de a-și anunța demisia, șeful DIICOT Felix Bănilă a cerut revocarea din funcție a procurorului șef-adjunct al direcției, Oana Schmidt Hăineală.

Prim-procurorul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Felix Bănilă, a anunțat în urmă cu câteva minute că va demisiona.

În urmă cu două zile, președintele Klaus Iohannis, i-a cerut să își părăsească funcția pe fondul eșecurilor din cazurile Caracal și Gura Șuții.

„Nu mă voi referi la marile rateuri pesediste din ultima vreme și nici la încercările disperate de a se agăța de putere. Mă voi referi la altă problemă foarte gravă. Au trecut 2 luni de la tragedia de la Caracal care a zguduit România. Am convocat CSAT, am arătat ce trebuie să facă Guvernul și am cerut acțiuni clare. Am tras semnale de alarmă către cei care conduc instituțiile statului că au obligația de a proteja cetățenii țării noastre”, a spus, pe 30 septembrie, Iohannis.

„E revoltător modul în care, în ultima săptămână, unele instituții publice au reacționat în ceea ce privește ancheta de la Caracal și cumplitul caz din Dâmbovița. Reacția întârziată, gesturi scandaloase și lipsa de preocupare pentru familiile victimelelor și victime. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile cu cazul Caracal este un exemplu de așa nu. Infractorii sunt tratați cu blândețe, cu mănuși, iar victimele cu duritate. O guvernare care a avut ca preocupare salvarea infractorilor”, a adăugat șeful statului.

„Și politic, vă promit acest lucru. Vor rămâne în istorie drept guvernarea care a protejat infractorii. Mă refer și la conducerea DIICOT, care ar fi trebuit să aducă un plus de profesionalism. Sub conducerea lui Bănilă, acest lucru nu s-a întâmplat. Modul în care s-au desfășurat lucrurile până acum generează suspiciuni și generează neîncrederea. Îi cer domnului Felix Bănilă să își înainte demisia din funcția de procuror șef al DIICOT. Greșelile din ultimele săptămâni să fie asumate și trebuie o schimbare pentru a recredibiliza această instituție.”, a precizat Klaus Iohannis.

După ce președintele i-a cerut demisia, șeful DIICOT Felix Bănilă a replicat că va analiza solicitarea președintelui cu „maximă seriozitate”, considerînd însă că demisia este „un act unilateral de voință”.

În comunicatul de presă transmis marți dimineață de DIICOT, Felix Bănila anunța că nu va renunța imediat la funcție, așa cum i-a cerut președintele României.

„Urmare a solicitării Președintelui României din seară zilei de 30.09.2019, procurorul șef DIICOT aduce la cunoștință publică următoarele:

Demisia este un act unilateral de voința, dar sunt împrejurări în care această ar putea reprezenta expresia unui om laș și poate chiar lipsit de responsabilitate. Vă asigur că în cazul meu, nu se va întâmpla așa.

Fiind solicitată de Președintele în funcție al României, desigur că ea trebuie tratată cu maximă seriozitate, ceea ce voi și face, în mod neîntârziat. Așa că, voi culege opiniile colegilor mei, ale șefului ierarhic și al celor implicați în actul numirii procurorului șef al DIICOT, după care voi aduce la cunoștință publică rezultatul deciziei luate.

Instituțiile sunt formate din oameni, însă demisia șefului DIICOT, mai ales în astfel de împrejurări, poate avea consecințe deosebite, până la instabilitate, iar eu nu pot concepe că așa ceva ar fi de dorit, într-o țară membră a UE și a NATO, aflată la frontieră acestora.

Activitatea DIICOT nu se rezumă numai la cazul Caracal și de aceea, vreau să vă asigur despre faptul că demisia șefului DIICOT, dacă această se va produce, va fi rezultatul unui amplu proces cognitiv și nu doar expresia unei simple porniri instinctuale, golită de importanța funcției, de care, de altfel, sunt pe deplin conștient”, se precizează în comunicatul DIICOT.

Ulterior a hotărât să își ia liber pentru două săptămâni, începând cu ziua de miercuri, 2 octombrie.

Știre în curs de actualizare

Te-ar putea interesa și: