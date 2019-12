Femeia suferise arsuri pe 40% din corp, în urma incidentului de pe 22 decembrie, potrivit digi.ro.

O femeie în vârstă de 66 de ani a ars de vie pe masa de operație la Spitalul Floreasca, dezvăluie Emanuel Ungureanu, deputat USR, într-o postare pe Facebook.

Uluitoarea întâmplare s-a petrecut pe 22 decembrie, însă abia acum s-a aflat despre ea. „Pacienta a ars ca o torță câteva secunde, până ce o asistentă a aruncat un lighean de apă peste masa de operație”, a povestit deputatul Ungureanu.

Ministrul Sănătății Victor Costache a avut o reacție rapidă în urma acuzațiilor aduse de deputatul USR, spunând că a declanșat o anchetă în acest caz. „Nu vreau să arunc piatra înainte de aflarea rezultatului final al anchetei. Aspectele analizate cu atenţie şi vor fi luate toate măsurile conform legii. Este inadmisibil.

M-am ocupat să declanșez ancheta, nu neapărat să alertez mass-media. Este foarte important ce s-a întâmplat cu adevărat și, în același timp, să respectăm drama familiei. Mi-e greu să fac publice date din această anchetă. Pot să vă asigur că toate elementele vor fi analizate. Chirurgul Beuran a fost contactat de secretarul de stat, era indisponibil în acest weekend și va fi audiat luni dimineață.Intervenția a avut loc luni dimineață și noi am aflat vineri seară și am declanșat imediat procedurile de anchetă”, a declarat ministrul Sănătății la Realitatea Plus.