Breaking News. Lisa Marie Presley, fiica lui Elvis Presley, a murit la 54 de ani. A fost soția lui Michael Jackson

„Priscilla Presley și familia Presley sunt șocate și devastate de moartea tragică a iubitei lor Lisa Marie”, a declarat într-un comunicat un reprezentant al Priscillei Presley, mama acesteia. „Ei sunt profund recunoscători pentru sprijinul, dragostea și rugăciunile tuturor și cer intimitate în această perioadă foarte dificilă”. Mai devreme în cursul zilei, Priscilla Presley spusese într-o declarație că fiica ei a primit îngrijiri medicale adecvate, dar nu a împărtășit mai multe informații, scrie New York Times.

Fiica unuia dintre cei mai celebri artiști din istorie, Lisa Marie Presley a urmat calea carierei tatălui său, Elvis Presley. Ea a lansat trei albume în care și-a propus să își imprime stilul în rock, aducându-i în același timp un omagiu celui care a schimbat pentru totdeauna peisajul sonor american prin amestecul de blues, gospel, pop și country.

Moștenirea enormă a tatălui ei a fost o prezență constantă pe tot parcursul vieții ei. Marți, ea l-a sărbătorit din nou la Globurile de Aur, spunând la Extra TV că Austin Butler, care a câștigat premiul pentru rol principal în dramă pentru interpretarea sa în filmul biografic „Elvis” al lui Baz Luhrmann, a surprins perfect esența tatălui ei. „Am fost uluită, cu adevărat”, a spus Lisa Marie Presley, care avea 9 ani când tatăl ei a murit în 1977. „De fapt, a trebuit să-mi ia vreo cinci zile pentru a procesa acest lucru, deoarece interpretarea a fost atât de exactă și de autentică”.

O carieră muzicală dominată de geniul tatălui

Duminică, Lisa Marie Presley a fost la Graceland, proprietatea lui Elvis din Memphis, pentru a comemora ceea ce ar fi fost cea de-a 88-a aniversare a tatălui ei, a relatat The Commercial Appeal din Memphis. Ea a deținut Graceland și bunurile tatălui ei. De asemenea, ea deținea 15 la sută din Elvis Presley Enterprises.

Cu toate acestea, cariera ei muzicală nu a explodat niciodată, așa cum a făcut-o cea a tatălui ei. Dar influența lui a fost evidentă în cântecele ei și în unele versuri. În albumul ei de debut din 2003, „To Whom It May Concern”, ea cântă în melodia bluesy și melancolică „Lights Out” că „cineva a stins luminile acolo în Memphis. Acolo este îngropată și plecată familia mea”. În 2018, ea a coprodus un album care celebrează dragostea lui Elvis pentru muzica gospel și a cântat alături de o înregistrare a acestuia pe unul dintre cântece. „M-a emoționat în timp ce cântam”, a spus ea într-un interviu.

Numele de familie a consacrat-o ca celebritate

Iar relațiile ei cu vedete nu au făcut decât să adâncească această percepție. Între 1994 și 1996, a fost căsătorită cu Michael Jackson. Împreună, perechea – una fiica regelui rock ‘n’ roll-ului, cealaltă considerată regele pop-ului – a atras privirile camerelor de luat vederi și o atenție generoasă. În 2002, s-a căsătorit cu actorul Nicolas Cage, dar cuplul s-a despărțit în decurs de patru luni în același an.

Înainte de Michael Jackson, ea s-a căsătorit cu muzicianul Danny Keough în 1988. S-au despărțit după șase ani și au avut împreună doi copii, printre care actrița Riley Keough și Benjamin Keough, care a murit prin sinucidere la vârsta de 27 de ani în 2020. În ultimii ani, ea a fost căsătorită cu Michael Lockwood, cu care a avut două fiice gemene, Finley Lockwood și Harper Lockwood. Ei au divorțat în 2021.

Celebrități i-au adus joi un omagiu online doamnei Presley. „Am pierdut o altă stea strălucitoare”, a scris pe Twitter actrița Octavia Spencer, câștigătoare a unui premiu Oscar.