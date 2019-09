Fotbalistul urma să participe la o emisiune, așa că a plecat cu scuterul.

„Am zis să ajung mai repede la voi și am zis să vin cu scuterul, că era mai la îndemână. Un domn a vrut să întoarcă pe dublă linie continuă și a dat peste mine. M-a lovit, dar sunt ok. Da. S-a oprit și m-a întrebat dacă sunt ok, i-am zis că da”, a relatat Ciprian Marica la emisiunea „Fotbal Club”.

El a vorbit despre partida pe care naționala României o va disputa în această seară, contra Spaniei, pe Arena Națională.

„Într-un meci cu Spania ai nevoie de jucători cu experiență. Nu poți să intri cu jucători tineri într-un meci cu Spania, pentru că se poate sfârși rău”, a mai spus Marica.

