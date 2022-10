Breaking News. Explozii puternice zguduie Kievul. Sirenele de raid aerian răsună în toată Ucraina

Locuitorii din Kiev au intrat în panică luni dimineață, după ce exploziile au răsunat în tot orașul. În ultimele săptămâni, în ciuda războiului, starea de spirit din capitala ucraineană revenise la o oarecare normalitate.

Străzile au fost pline, iar vagoanele de metrou pline de navetiști și familii care se întorceau la viața de zi cu zi. Loviturile au avut loc într-un moment care este de obicei unul aglomerat în oraș.

Unul dintre atacurile asupra Kievului pare să fi vizat o universitate, unde au fost găsite cinci vehicule carbonizate, iar ferestrele unei clădiri au fost aruncate în aer. Mirosul de gaz și de foc plutea în aer, iar în centrul străzii se afla un crater mare din care ieșeau torente de apă.

Primarul Kievului, Vitaly Klitschko, a declarat că au avut loc „mai multe explozii în districtul Shevchenkiv”, o zonă din centrul capitalei. Din apropiere, cel puțin trei explozii au putut fi auzite din acea zonă imediat după ora locală 8.00.

Una dintre rachete a lovit într-un cartier rezidențial elegant al capitalei, în apropiere de universitatea Taras Șevcenko, o zonă cu clădiri istorice, un parc și o grădină botanică. Mai mulți ambasadori occidentali au reședințe în apropiere. Reședința ambasadorului canadian, de exemplu, se află la aproximativ patru străzi distanță de locul exploziei.

Martori oculari au afirmat că au văzut fum după explozii, iar o alertă aeriană ar fi fost declanșată la Kiev, potrivit presei ucrainene.

Breaking One missile was directed at BBC ass in #Kiev pic.twitter.com/iuENvr0W1Q

Central #Kiev hit by multiple Russian strikes this morning . It’s been months since Kiev has been hit #Ukrainian air defenses were active #SlavaUkraini #RussiaisATerroistState #RussiaIsLosing pic.twitter.com/jsJ9VCUD6S

Missile attacks in central Kyiv. Reports say Hrushevsky monument on Volodymrska hit. That appears to be deliberate target: a symbol of Ukrainian culture. And the street (tho a bit further down) of HQ of Ukrainian security services pic.twitter.com/Xl5sa7qgHI

— Oliver Carroll (@olliecarroll) October 10, 2022