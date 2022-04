Breaking news! Atac armat la metrou. Mai multe persoane au fost împușcate în New York. VIDEO

UPDATE: Putătorul de cuvânt al Casei Albe, Jen Psaki a anunțat că președintele Joe Biden „a fost informat cu privire la cele mai recente evoluții în cazul împușcăturilor de la metroul din New York City. Personalul superior al Casei Albe este în legătură cu primarul Adams și cu comisarul de poliție Sewell pentru a oferi orice asistență, după cum este necesar”.

Știrea inițială:

Un număr de cinci persoane au murit într-un atentat la o stație de metrou din New York, într-un atac armat. Poliția investighează și o posibilă explozie. De altfel, în stația de metrou au fost găsite mai multe dispozitive explozive, relatează media locale, citând surse din departamentul de pompieri, potrivit Reuters. Un număr de 13 persoane au fost rănite.

Presa locală vorbește despre un suspect, căutat de poliție, care ar fi fost îmbrăcat într-o uniformă care seamănă cu cea a lucrătorilor de metrou. Suspectul are vestă portocalie și mască de gaze, susțin martorii.

Incidentul s-a produs în cursul dimineţii în staţia de metrou de pe Strada 36 din cartierul Sunset Park din Brooklyn, conform presei locale.

Conform jurnaliștilor de la CBS, atacatorul ar fi urcat în metrou la o stație anterioară, iar după ce s-au închis ușile trenului, a aruncat o fumigenă și a început să tragă asupra pasagerilor. La stația următoare, când trenul a oprit, pasagerii răniți au coborât pe peron, iar atacatorul a fugit. În acel moment au intervenit și autoritățile care au blocat zona și au pornit în căutarea agresorului.

Sursa foto. CGTN America

Un purtător de cuvânt al diviziei de pompieri din New York (NYFD) a declarat pentru The Guardian că, în jurul orei 8.30, pompierii au răspuns la o sesizare privind fumul care ieșea din traseele D, N și R de la stația de pe strada 36 din Sundown Park, în Brooklyn.

Poliția din New York a postat un mesaj pe Twitter în care îi avertiza pe cetățeni să nu se apropie de zona în care s-a întâmplat incidentul.

„Din cauza unei investigații, evitați zona străzii 36 și zona 4th Avenue din Brooklyn. Așteptați-vă la vehicule de urgență și întârzieri în zonă”, se arată în mesajul de pe Twitter al Poliției din New York.

Ulterior, poliția a revenit cu un nou mesaj în care a prezentat pe scurt situația din zonă. Potrivit sursei citate, nu a fost găsit nici un dispozitiv exploziv activ. De asemenea, autoritățile au solicitat martorilor să sune la poliție și să ofere toate detaliile care ar putea ajuta la identificarea atacatorului.

Attack on the New York subway pic.twitter.com/7kAaJIP0ZN

— Sam Z V (@SamZV8) April 12, 2022