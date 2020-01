Brașov. Polițist beat, autorul unui accident grav!

Șoferul vinovat ar fi un agent de la Poliția Locală, informează Agerpres, și se afla sub influenţa alcoolului în momentul în care a lovit o altă mașină aflată în trafic.

„La data 6 ianuarie a.c., în jurul orei 14.00, pe str. Buzeşti din municipiul Braşov a avut loc un accident rutier, în următoarele circumstanţe. Un bărbat în vârstă de 57 ani din municipiul Braşov, care conducea un autoturism din direcţia str. De Mijloc spre str. Independenţei, a intrat în coliziune faţă-spate cu autoturismul care se deplasa în faţa sa, condus de un bărbat în vârstă de 51 ani din municipiul Câmpulung, judeţul Argeş. În urma impactului a rezultat o victimă, care a fost transportată la spital pentru investigaţii medicale de specialitate”, arată IPJ Braşov.

Potrivit sursei citate, conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul etilotest. În cazul șoferului vinovat, rezultatul a fost 0,75mg/l alcool pur. „Ambii conducători auto au fost conduşi la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Biroului Rutier Braşov, în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi vătămare corporală din culpă, instrumentat sub coordonarea unităţii de parchet competente”, mai precizează IPJ Brașov.

Te-ar putea interesa și: