Chimia care se observă între cei doi titani de la Hollywood nu are la bază doar calitatea lor actoricească… Dincolo de latura artistică, există o chimie între ei.

Este vorba despre o chimie alimentată de zeci de ani în care prietenia celor doi a devenit din ce în ce mai solidă.

Ultima „dovadă” în acest sens? Tandemul din filmul „Once Upon A Time in Hollywood”/„A fost odată… la Hollywood”, regizat de către Quentin Tarantino.

În respectiva producţie s-a putut observa poate mai bine decât niciodată cât de bine s-au completat Brad Pitt și Leonardo DiCaprio.

Pur şi simplu cei doi sunt foarte fericiți când sunt împreună şi savurează fiecare moment al prieteniei lor, de care se bucură mai departe regizorii şi cinefilii.

Cum a început totul? Între anii 1980 și 1990, în zorii carierelor, ei au apărut în aceeași emisiune TV.

În prim-plan apare sitcomul american „Growing Pains”, difuzat de televiziunea ABC. Brad Pitt a apărut în sezonul 1987-1989, iar DiCaprio în sezonul 1991-1992.

De atunci, din anii 1990, cei doi actori au fost suprinși distrându-se împreună la diverse evenimente, conform Insider.

Cu toate acestea, jurnaliştii americani n-au putut indentifica momentu exact în care s-au întâlnit prima oară cei doi actori.

Ceea ce se ştie este că ambii frecventează aceleași cercuri sociale de mai mulți ani, o dovadă în acest sens fiind şi un eveniment din Los Angeles, în 1995.

În 2015, cele două nume grele de la Hollywood au apărut împreună într-un scurtmetraj comercial, „The Audition”.

Producţia a fost regizată de iconicul Martin Scorsese şi avea scopul de a promova resortul de lux Studio City din Macau (China).

În 2019, în cadrul unui interviu pentru The New York Times, Brad Pitt dezvăluia că el și DiCaprio s-au împrietenit atât de repede deoarece au multe lucruri în comun.

Dincolo de experiențele de viață comune, cei doi actori au recunoscut că se respectă foarte mult.

DiCaprio și Pitt au fost întrebați dacă între ei este o prietenie la fel de puternică asemănătoare cu aceea din filmul Once Upon a Time in Hollywood.

Adică între între personajele interpretate de ei, Rick și Cliff. „Rolurile ne-au venit mănuşă. Am intrat în pielea personajelor încă din prima zi”, a reacţionat DiCaprio.

Tabloidul britanic The Sun a aflat că DiCaprio și Brad Pitt fac diverse activități împreună, cum ar fi olăritul.

„Brad are propriul său atelier de olărit acasă, iar lui Leo îi place să vină şi să ia parte la asta”, au relatat jurnaliştii din Regatul Unit.

În 2020, la decernarea Globurilor de Aur, Brad Pitt a dezvăluit cât de mult îi place să lucreze cu DiCaprio:

„Trebuie să-i mulţumesc partenerului meu (…). El este un gentleman şi nu aş fi aici fără tine, omule. Îţi mulţumesc.”

