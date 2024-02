Stațiunea din România care a cucerit Europa. Are o istorie plină de povești

Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism (FIJET) a realizat un top al destinațiilor turistice din România pentru anul 2024. Borsec se numără printre primele trei astfel de destinații, conform experților din domeniu.

Conform unei informări din partea Primăriei Borsec, stațiunea Borsec a ocupat locul trei în clasamentul destinațiilor turistice din România pentru anul 2024, realizat de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism (FIJET).

Prin acest proiect se urmărește să se evidențieze anumite locuri din țară care se disting prin atracțiile turistice deosebite pe care le oferă, locuri în care se desfășoară activități într-un mod eficient și în care oamenii merită să fie încurajați pentru eforturile lor.

Printre motivele care au determinat FIJET să poziționeze Borsec pe această poziție în clasamentul destinațiilor se numără învățarea stațiunii în ceea ce privește turismul sustenabil și durabil, cu antreprenorii și autoritățile locale punând accentul pe specificul și produsele locale. De asemenea, Borsec găzduiește an de an o serie de evenimente tradiționale, care atrag mii de turiști în zonă.

„Clubul Presei de Turism – FIJET România a demarat, pentru al doilea an consecutiv, o acţiune de identificare a zece destinaţii deosebite din România, pentru a le face şi mai cunoscute, în ţară şi în străinătate (prin intermediul colegilor din filialele naţionale ale FIJET World) şi pentru a premia felul în care arată şi se mişcă turismul din zona respectivă, conform unui comunicat de presă al organizaţiei. Prin acest proiect se doreşte să se atragă atenţia asupra unor locuri din ţară care se remarcă din punct de vedere turistic în mod deosebit, locuri în care lucrurile se fac bine şi oamenii merită să fie încurajaţi pentru eforturile depuse. Printre argumentele care au convins FIJET să plaseze Borsec pe acest onorant loc în clasamentul destinaţiilor este faptul că staţiunea a învăţat ceea ce înseamnă turism sustenabil, durabil, antreprenorii dar şi autorităţile mizând mult pe specificul local şi pe produsele zonei. În acelaşi timp, Borsec găzduieşte, an de an, o serie de evenimente care au devenit tradiţie şi care atrag mii de turişti în zonă”, se arată într-o postare pe site-ul primăriei Borsec.