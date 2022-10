Boris Johnson renunță la cursa pentru postul de prim-ministru al Marii Britanii. Care sunt șansele lui Rishi Sunak

Boris Johnson a anunțat duminică seara că nu va mai candida pentru conducerea Partidului Conservator din Marea Britanie și, implicit, din cursa pentru postul de prim-ministru. Șansele de câștig ale lui Rishi Sunak sunt din ce în ce mai mult.

Fostul premier Boris Johnson adunase 102 semnături pentru a candida, dar a precizat că „nu poți guverna eficient, dacă nu ai un partid unit în parlament”. Postul de prim-ministru al Marii Britanii a devenit vacant după demisia succesoarei lui Boris Johnson, Liz Truss, dar aceasta nu a rezistat mult.

La rândul său, Boris Johnson fusese nevoit să demisioneze în iulie, în urma unei serii de scandaluri în care a fost implicat, iar această schimbare i-a crescut șansele de câștig lui Rishi Sunak, devenind principalul candidat în cursa pentru șefia Partidului Conservator și pentru funcția de prim-ministru. El a fost ministru de finanțe în vechiul cabinet al lui Boris Johnson, iar acum luptă pentru un post mai important.

De ce a renunțat Boris Johnson

Motivul pentru care Boris Johnson a declarat că nu va mai candida pentru conducerea Partidului Conservator este că nu a ajuns la o înțelegere cu Sunak și Mordaunt.

„Mă tem că cel mai bun lucru ar fi să nu las ca nominalizarea mea să meargă mai departe și să îmi ofer sprijinul pentru oricine va reuși. Cred că am multe de oferit, dar mă tem că pur și simplu nu este momentul potrivit”, a declarat fostul prim-ministru.

El a anunțat că și-a dat seama că nu este o idee bună să intre în această cursă. „Cred că sunt bine plasat pentru a oferi o victorie conservatorilor în 2024 – și în seara asta pot confirma că am trecut de obstacolul foarte înalt al celor 102 nominalizări și aș putea să îmi depun candidatura mâine. Există o șansă foarte mare ca eu să am succes în alegerile din Partidul Conservator. Dar, în cursul ultimelor zile, am ajuns din păcate la concluzia că pur și simplu nu ar fi cel mai bun lucru de făcut”, a transmis Boris Johnson.

Ce spune Rishi Sunak

După ce și-a anunțat candidatura, Rishi Sunak a subliniat că va face orice pentru a salva Marea Britanie de criza economică profundă, în cazul în care va câștiga funcția.

„Regatul Unit este o ţară mare, dar ne confruntăm cu o criză economică profundă. Alegerea pe care partidul nostru o face acum va decide dacă următoarea generaţie va avea mai multe oportunităţi decât ultima. De aceea candidez pentru a fi următorul prim-ministru şi lider al Partidului Conservator. Vreau să redresez economia, să unesc partidul nostru şi să fac ce trebuie pentru ţara noastră”, a notat Sunak.

El a precizat că Marea Britanie se confruntă cu „provocări” foarte mari. „Dar oportunităţile – dacă facem alegerea corectă – sunt fenomenale. (…) La fiecare nivel al guvernului condus de mine va fi integritate şi va fi profesionalism şi eu voi munci zi şi noapte pentru a-mi face treaba. Vă cer o oportunitate de a ajuta la rezolvarea problemelor. De a conduce partidul nostru şi ţara înainte, către următoarele alegeri generale, încrezător în rezultatele noastre, fermi în convingeri şi gata pentru a conduce din nou”, a adăugat Rishi Sunak.

Pe 28 octombrie 2022, candidații vor afla rezultatul final, potrivit Digi24.