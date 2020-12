Fostul acţionar dinamovist Cristian Borcea a declarat, joi, că pentru Dinamo singura soluţie este să se facă un stadion şi să „pornească de jos”, menţionând că gruparea bucureşteană este în „moarte clinică de 3-4 ani”.

Cristi Borcea i-a criticat dur pe actualii investitori, despre care spune că nu au contribuit cu nimic la salvarea clubului, dar exclude o revenire a sa lângă echipa din Ştefan cel Mare, lăsând o portiţă deschisă pentru o eventuală implicare a fiului său, Patrick.

„Păi ce investitori? Să vii să îţi asumi, să faci poze, să desfiinţezi un club. Singura variantă este dacă o să se ia de la zero. Eu niciodată nu mai vin, dar pe Patrick poate da, poate o săl vedeţi, că el e tânăr”, a spus Borcea.

Cristi Borcea anunţă falimentul la Dinamo

„Am văzut prin presă că mâine mă duc la Guvern. Nu am nicio legătură. Patrick poate să meargă, dar eu nu am nicio treabă. Am avut o perioadă cu Dinamo, când era la desfiinţare, când era Cornel Dinu, în 1995. Dacă nu venea nea Cornel, era desfiinţată. Şi ştiu prin ce am trecut. Vorbeam cu nea Cornel aseară, era o situaţie foarte grea, dar acum e o situaţie pe care nu o mai poate salva nimeni.

Singura soluţie e să se facă un stadion şi să pornească de jos. Nimeni, indiferent cât are, 200, 300, 500 de milioane, nu riscă să bage 10 milioane, să ajungă pe zero, să mai bage 10 să termine campionatul şi apoi să mai bage 10 că poate intră în play-off. Deci e exclus. Nu retrogradare, ci faliment. Jucătorii străini au venit pentru bani. Salariile care s-au făcut la Dinamo, v-am spus despre ele”, spune Borcea, conform România Reală.

Dinamo e pe moarte

„Dinamo e în moarte clinică de 3-4 ani. Într-o lună i se ia oxigenul, nu va mai fi nimeni şi nimic la club. Uite, Craiova a renăscut şi a devenit ăuternică cu un stadion nou, Rapid, la fel, a renăscut şi o să vezi că va deveni o forţă. Dinamo e în cea mai grea perioada din istoria clubului”, a mai spus Cristi Borcea.