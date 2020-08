Sorin Grindeanu a afirmat că în septembrie va demisiona din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), după transpunerea în legislaţia română a memorandumului România-SUA privind tehnologia 5G.

Grindeanu a revenit recent în Partidul Social Democrat, în funcţia de prim-vicepreşedinte. Întrebat duminică, într-o conferinţă de presă, dacă va demisiona de la ANCOM, el a răspuns: „Din momentul în care am intrat în incompatibilitate (…) odată cu revenirea în PSD, conform legii am 90 de zile în care să aleg şi să ies din incompatibilitate. Vă spun cât se poate de tranşant că alegerea am făcut-o. Deci, în luna septembrie, nu aştept cele 90 de zile, voi demisiona de la ANCOM”.

Privind acest termen, el a menţionat memorandumul România-SUA semnat în vara anului trecut.

„De ce consider că mai trebuie să stau două-trei săptămâni? Pentru că în acest moment se află în dezbatere publică, în transparenţă decizională, proiectul de lege pentru transpunerea memorandumului cu Statele Unite, semnat în vara anului trecut, în legislaţia din România. Acest lucru mi-l doresc să intre pe făgaşul normal. S-a lucrat foarte mult, au fost foarte multe discuţii la nivel ministerial. Cred că în următoarele două-trei săptămâni intră acest proiect în dezbatere parlamentară, într-o formă care transpune cât se poate de clar memorandumul semnat în vara anului trecut între Guvernul Statelor Unite şi România”.

Grindeanu a spus că este „susţinător total” al respectivului memorandum.

„Poziţia mea e cât se poate de clară şi v-o transmit încă o dată: susţin total transpunerea memorandumului cu Statele Unite, fără niciun fel de nuanţe, semnat anul trecut între noi, Guvernul României, România, până la urmă, şi Statele Unite ale Americii. E un memorandum care în săptămânile viitoare îşi va găsi transpunere în legislaţie, pentru că memorandumul nu ţine loc de lege”, a afirmat el.