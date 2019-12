Aşa s-a întâmplat cu Mircea Geoană şi Victor Ponta, care au fost daţi afară din PSD după ce au trecut cu greu printr-un eşec.

Viorica Dăncilă a fost întrebată, dacă se așteaptă să aibă soarta celorlalți președinți ai PSD, aceasta a spus că se poate întâmpla orice.

„N-ar fi exclus. După ce am văzut astăzi, nu ar fi exclus. Dar am crezut că acest partid și membri de partid învață din greșeli și atunci când am greșit nu mai repetăm acea greșeală. Dar văd că probabil acest lucru a devenit o obișnuință și mă aștept la orice. De fiecare dată am dat afară și ce am câștigat? Eu sper să nu se ajungă la această situație”, a spus Dăncilă.

Cât despre ce va face în cazul unui asemenea scenariu, Viorica Dăncilă a răspuns: „Nu știu ce voi face. Sper să nu se ajungă la acest lucru”.

Dăncilă speră că există mai multă înțelepciune în PSD și subliniază că de fiecare dată când au fost dați afară lideri din partid, PSD-ul nu a câștigat nimic.

„Dacă se consideră că nu e nevoie să fiu președinte la femei, asta e. Nu o să fac din acest lucru un capăt de țară. Mi se pare un gest anormal ce a făcut domnul Stănescu. Am înțeles, la o zi după alegeri a trebuit să îmi dau demisia. Dacă vor lua această decizie, să și-o asume. Eu sper să nu se ajungă la o astfel de situație” a mai afirmat Viorica Dăncilă

