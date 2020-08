Reluarea evenimentelor sportive

Și evenimentele sportive au avut de suferit în această perioadă, iar premierul a arătat că situaţia este una „complicată” pentru că pericolul la meciuri este faptul că galeriile sunt „foarte greu de controlat”. „Cântă, scandează, nu or să stea cu măşti pe figură, vă daţi seama. Şi galeriile sunt greu de controlat, e foarte complicat să asiguri respectarea regulilor în galerii, plus că e riscul foarte mare”, a afirmat Orban.

„La salile de spectacol ar trebui sa ai cate un scaun liber in jur, deci ar fi o capacitate undeva la 20%. Deocamdata e complicat la sport, nu s-au reluat nicaieri meciurile cu public. Cei care vin primii la meci sunt galeriile, care sunt greu de controlat, au un soi de unitate a lor, e foarte greu sa impui respectarea regulilor in galerie. E si greu sa stai in galerie, sa canti, cu masca la gura.

La nivel teritorial au o oarecare libertate, dar nu pot interpreta regulile chiar cum vor si, oricum, se poate corecta. In ce priveste meciurile pe stadion, nu se poate decide descentralizat. Daca scade numarul de infectari intr-o localitate, sa nu fie nici un caz, se poate, totusi, a spus luni prim ministrul, la Digi24.