Încă de la sfârșitul anului trecut, foarte mulți pariau pe plecarea lui Arafat din fruntea DSU, mai ales după contrele avute cu ministrul Marcel Vela. Demisia lui a revenit iar în discuția în emisiunea „La cină”, unde a fost invitatul Ionelei Năstase și chef-ului Adi Hădean. Întrebat dacă va face acest gest, Arafat a detaliat.

“În primul rând trebuie să stai și să analizezi dacă ai greșit și dacă ce ți se reproșează este corect. Știu că acest lucru poate să sune: da, dar niciodată nu o să recunoască. Ba da. Dacă am greșit și nu am făcut o greșeală umană, am greșit prin neglijență, am făcut ceva rău, n-aș sta niciun minut mai departe. Dar când reproșurile sunt reproșuri construite, fabricate, când reproșurile sunt exagerate, incorecte, demisia înseamnă că le-ai făcut pe plac celor care vor să te vadă plecat și să vadă tot ce s-a construit distrus!

Care e intenția, când îți spune pleacă, când îți spune că tot ce s-a făcut nu e ok și când simți că există un interes în spatele acestor atacuri? Mi s-a cerut demisia, dar să știți că nu a fost din partea celor care contează foarte mult. Îmi pare foarte rău să o zic așa. Cei care contează foarte mult și care văd sistemul mergând și știu că sistemul funcționeaz, de acolo nu prea a venit”, a explicar Raed Arafat la Digi 24.

Tot în aceeași emisiune, Raed Arafat a dezvăluit de ce nu s-a căsătorit niciodată: ”Haideți să vorbim clar. Când ești ocupat zi, noapte, tot, nu vrei să faci și acest lucru, și să faci și rău unei familii. Ca să spui că am familie, dar în același timp să nu ai familie. Pentru că trebuie să alegi la un moment și trebuie să reduci activitatea pe o parte. Eu nici astăzi nu pot să reduc activitatea asta atât de mult ca să pot să spun am timp liber sau liniște. Nu regret și fiecare chestie are un aspect pe care trebuie să-l înțelegi: pentru a face asta, trebuie să renunți la asta, pentru a face un lucru, trebuie să scazi un alt lucru. Asta înseamnă să duci o pasiune până la capăt și să o duci continuu, cu același nivel de pasiune, să nu o scazi”.