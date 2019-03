Bomba explodează în interiorul PSD. Darius Vâlcov l-a denunţat pe Liviu Dragnea. Acuzații incredibile

Unul dintre liderii grupului autointitulat „Noi suntem Statul!” a făcut dezvăluiri spectaculoase în legătură cu trecutul comun al lui Liviu Dragnea și Darius Vâlcov. Conform declarațiilor oferite la România TV, Vâlcov ar fi făcut un denunț împotriva actualului șef al PSD.





Victor Ponta a afirmat miercuri seară, la România TV, că ar fi cerut cu mai mult timp în urmă, fostului adjunct de la SRI, Florian Coldea nişte poze de la vilele SRI cu petrecerile unde ar fi participat preşedintele PSD, Liviu Dragnea şi fosta şefă DNA, Laura Codruţa Kovesi.

Potrivit lui Victor Ponta, acest lucru s-a petrecut la un eveniment unde a participat şi Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene.

De asemenea, Victor Ponta a mai spus că acele poze nu i-au fost încă furnizate de Coldea.

Victor Ponta a mai afirmat că Darius Vâlcov a depus, în 2015, un denunț împotriva lui Dragnea.

”Nu mi le-a dat, cred că le ține pentru când o fi nevoie. Probabil la prezidențiale. Singurul dosar despre care am vorbit a fost cum să îl scăpăm pe Dragnea. El zicea: ”George, Florin, am dosar.”. Cred că cu Tel Drum l-a ajutat cineva. Eu am depus mărturie în dosar în favoarea lui Dragnea. Dragnea spunea că, în 2015, că Vâlcov a depus denunț împotriva lui. Probabil l-o fi retras.”, a spus Victor Ponta.

