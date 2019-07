Potrivit scenariului lui Băsescu, o eventuală confruntare în turul doi al alegerilor prezidenţiale cu candidatul USR-PLUS, i-ar diminua şansele pentru obţinerea unui nou mandat.

„Marea problemă este cu cine intră. Klaus Iohannis are garantat mandatul al doilea, dacă intră în turul doi cu dna Dăncilă, reprezentantul PSD. De ce? Pentru că în turul 2 electoratul USR ar vota cu Iohannis. Dacă intră cu Barna, electoratul PSD ar vota cu Barna sau cu Cioloș și nu cu Iohannis. Deci părerea mea este că Iohannis trebuie să facă tot ce poate pentru a o aduce pe dna Dăncilă în turul doi și nu pe Barna sau pe Cioloș”, a spus Traian Băsescu.

Întrebat dacă Dăncilă are șanse să intre în turul 2 cu Iohannis, Băsescu a răspuns retoric: „Dar are șanse Firea sau Teodorovici? Dacă are cineva șanse, este cel care este cel mai puternic susținut din interiorul partidului. Or alegerile de la Congres a arătat că dna Dăncilă este cea mai susținută, mai ales că a fost o desemnare în condiții de concurență”.

În schimb, actualul europarlamentar PMP nu dă nicio şanse planurilor lui Ponta şi Tăriceanu privind un candidat comun arătând că stânga nu va avea niciodată şansă în România să câştige alegerile prezidenţiale.

„Stânga nu va câștiga niciodată președinția în România, pentru că electoratul de dreapta este majoritar, iar în turul 2 electoratul de dreapta devine solidar cu un candidat, în cazul în care e un candidat de stânga în jurul candidatului de dreapta în competiția electorală. Deci, stânga nu poate câștiga președinția în România. A câștigat-o doar cu Ion Iliescu, care a fost un politician absolut special. Dar nu poate câștiga stânga, orice propunere ar face Victor Ponta și Tăriceanu”, a mai spus Băsescu.

