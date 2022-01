Bombă pentru 2,5 milioane de pensionari. Va fi dezastru: Lucrurile au scăpat de sub control

Ministrul Muncii, Marius Budăi, le-a reproșat colegilor de guvern și de coaliție, din PNL, că au eliminat reglementările privind plafonarea prețurilor la gaze și energie electrică.

„Din punctul meu de vedere, lucrurile au scăpat de sub control în domeniul energiei. Noi prin ordonanță 114, mult hulita, am prevăzut o plafonare a prețului la energie, iar ei, primul lucru, au scos acea plafonare”, a mai spus Marius Budăi.

Ministrul Muncii susține că în România sunt în jur de 2,5 milioane de pensionari cu venituri de până la 1.600 de lei. Iar pentru aceștia va fi destul de dificil să treacă peste această iarnă. Marius Budăi că guvernul caută noi soluții pentru a compensa creșterea prețurilor la energie.

Pe de altă parte, el a precizat că ministerul pe care îl conduce și-a îndeplinit obiectivele asumate pachetul social negociat de PSD în momentul intrării la guvernare.

„Sunt foarte multe probleme pe care le întâmpinăm în această perioada și poate acum înțelege lumea de ce am avut că o linie roșie acel pachet social când am negociat intrarea la guvernare. Din punctul de vedere al Ministerului Muncii, s-a îndeplinit în totalitate ceea ce am prevăzut. Am avut o prevedere pentru copii, atât de până în doi ani, cât și pentru cei până la 18 ani. Pentru aceștia alocația a devenit 600 de lei. Pentru copiii până la 18 ani fără dizabilități a crescut alocația la 243 de lei”, a declarat Marius Budăi la Romania TV.

Marius Budăi și-a trecut în revistă „realizările”

Ministrul PSD a reamintit de creșterea pensiei minime cu 25%, de la 800 de lei la 1.000 de lei, dar și de majorarea punctului de pensie la 1.586 de lei. În acest context, Marius Budăi a ținut să reamintească și de faptul că în PNRR a fost impus un plafon de 9,4% din PIB pentru pensii.

În acest context, el a vorbit despre o eventuală creștere a pragului de compensare a medicamentelor cu 90%. În realitate, măsura a fost adoptată deja, de guvern, și a intrat în vigoare de la 1 ianuarie. Pragul de compensare a medicamentelor cu 90% a crescut de la 1.299 lei/lună, cât era anul trecut, la 1.429 lei/lună.

„Eu am o vorba, sunt cel mai bogat nepot din România, am peste 5 milioane de bunici, iar acest lucru mă responsabilizează. Știți câți seniori se încadrează la acea măsură de ajutor social? O să va cruciti, 2,5 milioane. Iar noi punem în PNRR să avem un impact de doar 9,4% cu plata pensiilor, să îi ținem pe acești oameni săraci. O altă măsură propusă este să creștem pragul de compensare a medicamentelor cu 90%, tot pentru acești oameni”, a mai spus Marius Budăi.