De fapt, Jador a început să devină popular după ce a ieșit pe „piață” cu o melodie care a prins repede la public. Piesele lui ajung mereu în trending.

Cântărețul a reușit să îi surprindă pe toți prin colaborările sale și să urce pe culmile succesului.

Jador are în prezent posibilitatea să se învârtă în cercurile din lumea mondenă, iar piesele artistului nu sunt ascultate numai de fani, dar și de alte vedete din showbiz-ul românesc.

Una dintre cele mai mari admiratoare ale lui Jador este Daniela Crudu. De curând, pe contul de Instagram al Danielei Crudu a apărut o filmare în care bruneta dansează de mama focului pe melodia lui Jador, „Dau Moda”. Cruduța se mișcă lasciv pe ritmurile piesei și este extrem de expresivă. Acest clip a dat frâu liber imaginației multor fani care au presupus că bruneta îi face ochi dulci lui Jador și s-au bucurat chiar și pentru o secundă la ideea că cei doi ar putea forma un cuplu. Mai mult, story-ul Cruduței a fost imediat repostat de către Jador.

Jador se află , din nou, pe locul 1 în trending pe YouTube-ul din România, cu cea mai nouă piesă, „Ce n-aș da”, care este o colaborare cu artistul What’s UP. Piesa celor doi cântăreți a ajuns imediat la inmile fanilor și a înregistrat 3,8 milione de vizualizări.

Dar Jador se mai poate lăuda și cu alte colaborări și piese de succes, ca de exemplu piesa „Jale”, la care Jador a lucrat împreună cu Emilia, Dodo, Jay Maly și Costi Ioniță.

Culmea, Jador are o concurență serioasă în Veronica Stegaru, alias Vulpița care a lansat colaborarea momentului alături de talentatul Rafaelo, un artist din generația tânără care are și el mare priză la public. Melodia „Doi îndrăgostiți lulea” a reușit să-l detroneze pe Jador din trending, iar Vulpița este cum nu se poate mai fericită.

„Nu am absolut nimic cu Vulpița, apreciez faptul că muncește, apreciez că și-a dorit să fie iar numărul 1, dar cred că succesul ei este unul de moment. Eu o să fiu în continuare extrem de muncitor, îmi respect fanii și mereu scot melodii frumoase, pentru a le fi pe plac și pentru a ajunge la sufletele lor. Fiecare cu ascultătorii lui, până la urmă. Cred că oamenii intră și ascultă melodia Vulpiței mai mult din curiozitate. Mi-e ciudă că am fost detronat de pe locul 1 pentru că am muncit extrem de mult pentru fiecare piesă în parte, dar asta este. Lucrurile astea mă ambiționează mai mult!” a declarat Jador, potrivit cancan.ro