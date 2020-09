Reamintim că Mihaela Rădulescu a fost căsătorită cu Ștefan Bănică Jr. în perioada 1997–1999, apoi cu Elan Schwartzenberg între 2004–2008. Dar primul mariaj al Mihaelei Rădulescu a fost unul scurt, în 1988, cu Bogdan Rădulescu. De altfel, de la el a păstrat și numele, Țiganu fiind numele ei de fată.

La rândul ei, Andreea Marin are și ea mai multe mariaje la activ. În 1995, pe când avea 21 de ani, s-a căsătorit cu Cristian Gheorghiță. Cei doi au divorțat în anul 2000. În ianuarie 2006, Andreea s-a recăsătorit cu Ștefan Bănică Junior, iar pe 15 decembrie 2007 a născut-o pe Ana Violeta, primul lor copil. După 7 ani de căsnicie, cuplul și-a anunțat divorțul pe o rețea de socializare. Pe 22 decembrie 2013, în ziua în care a împlinit 39 de ani, Andreea s-a căsătorit civil cu Tuncay Öztürk, un medic turc, fizioterapeut și osteopat.

Andreea Marin și Mihaela Rădulescu, rivale eterne

Amândouă vedete te televiziune, între Andreea Marin și Mihaela Rădulescu a existat o rivalitate permanentă, care s-a accentuat după ce „Zâna surprizelor” s-a recăsătorit cu Ștefan Bănică Jr., fostul soț al Mihaelei.

Chiar dacă Mihaela Rădulescu s-a recăsătorit cu afaceristul Elan Schwartzenberg, rivalitatea dintre cele două nu a lua sfârșit, dovadă fiind „complimentele” pe care Răduleasca i le făcea „Zânei”, nervoasă fiind că nu se bucura de aceeași publicitate pentru o emisiune.

Mihaela Rădulescu a fost interceptată într-un dosar al fostului ei soţ, omul de afaceri Elan Schwartzenberg, pe data de 21 mai 2012, ziua în care a dispărut Codruţ Marta – şef de cabinet al fostului preşedinte ANAF Sorin Blejnar. Conform stenogramelor, diva de la Monaco îi aduce mai multe jigniri Andreei Marin. Aceasta nu este deloc blândă în exprimare. „Singurul motiv, unicul, pentru care îmi sare ţandăra este inegalitatea dintre mine şi vita aia de Marin. Asta are un promo pe post, care eu totuşi cunoscând această meserie, costă nişte zeci de mii de euro. Eu am avut un promo de doi lei reali pe hârtie, cu camere”, se arată în interceptările DNA. Dar acest scandal nu este primul, căci divele au o istorie îndelungată în acest sens. Mai mult, Mihaela Rădulescu o acuza mereu pe andreea Marin că încearcă să o imite.

Dovada că Andreea Marin încă este obsedată de Mihaela Rădulescu

În urmă cu câteva luni, Mihaela Rădulescu a postat pe o rețea de socializare că va dispărea o perioadă, că vrea să ia o pauză. Stabilită la Monaco de ani buni, unde trăiește într-un lux exorbitant, după cum singură se lăuda, Mihaela Rădulescu spunea că vrea să facă un „detox”.

„For now. Nu stiu cum fac altii, dar eu fac acest detox de retele sociale din cand in cand, mai ales dupa o perioada atat de lunga in care am trait prea mult in online, toti. Masura, in toate, e o cheie pe care o folosesc fara ezitare, tocmai ca sa tai orice inceput de dependenta, oricare ar fi natura ei. Cei care ma urmariti de mai mult timp, stiti ca am obiceiul sa dispar cu zilele sau chiar saptamanile, deci procedura nu va surprinde. Altii, mai putin dispusi sa accepte o simpla rigoare personala, gasesc imediat explicatii paralele, exact ca din universuri paralele – sigur i s-a intamplat ceva, sigur e vreun dezastru in amor sau vreo tulbure problema existentiala. Si, al doilea pas dupa ce-si imagineaza, il fac catre barfa, stire, stiu eu sigur, da‘ sa nu spui ca stii de la mine.

Am un antrenament de zid pentru aceste avioane de hartie – se tot izbesc de mine, dar nu simt nimic. Am recapatat toti niste culoare de libertate, iar eu simt nevoia sa le folosesc excesiv. Sa ma duc pe coclauri, sa merg pe jos, sa ma uit la amanuntele spectaculoase ale naturii, de la melci la… stele, sa imi tin mintea ocupata cu ce vreau sa fac, cu ce muncesc, cu gandurile, dorurile si placerile mele, nu ale altora. Daca pare vreun soi de egoism, va asigur ca nu e. Daca pare o idee buna, va asigur ca merita incercata, din cand in cand. Pe curand”, a fost ultimul mesaj transmis de Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Numai că, de curând, a apărut la emisiune „Ferma”, de la Pro TV.

Coincidență sau nu, zilele trecute, Andreea Marin a postat și ea un mesaj asemănător.

„De ce tac? Pai… când tac, sigur clădesc. M-am oprit o clipă din vorbit, plănuit, scris și documentat ca să vă spun că nu v-am uitat. Doar vă pregătesc o… surpriză! La asta mă pricep. Abia aștept să vă îmbrătișez cu idei și fapte frumoase! Pe curând!”. Mulți fani i-au scris că sunt nerăbdători să vadă ce surpriză le pregătește „Zâna” după perioada de izolare, în care le-a arătat doar florile și legumele din grădina sa.