Potrivit acestor documente, înregistrate în Insulele Virgine americane, Epstein şi-a încredinţat averea unui trust numit Trust 1953. Niciun beneficiar nu e numit în testament, metoda fiind folosită pentru confidențialitate.

Conform presei americane citate de Agerpres, în testament sunt lăsate trustului vasta reşedinţă a omului de afaceri din Manhattan – unde ar fi abuzat numeroase fete tinere, inclusiv minore – evaluată la aproape 56 de milioane de dolari; ranch-ul său din New Mexico evaluat la 17 milioane de dolari; proprietatea din Paris care valorează la 8,6 milioane de dolari, plus cele două insule pe care le deţinea în Insulele Virgine – Little St James Island, numită de unii „Insula Pedofiliei”, şi Great St James Island, cumpărată recent şi unde plănuia să lucreze – evaluate la circa 85 de milioane de dolari.

Epstein mai deținea 307 milioane de dolari în acţiuni şi alte investiţii, 56 milioane de dolari în numerar. De asemenea, 18,5 milioane de dolari e valoarea avioanelor sale private, bărci şi maşini, potrivit ziarului New York Post.

Biroul medicului legist din New York a confirmat pe 16 august că Jeffrey Epstein s-a sinucis prin spânzurare.

Te-ar putea interesa și: