Anunțul privind audierea procutorilor a fost făcut de Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, adolescenta care ar fi fost răpită și ucisă de Gheorghe Dincă. Potrivit acestuia, la SIIJ vor fi chemați, pentru audieri, șefa DIICOT, Giorgiana Hosu, precum și procurorii Mihaela Hăineală, George Pătuleanu, Adina Albu și Adrian Tudoran, care au lucrat la dosarul Caracal.

Familia Alexandrei Măceșanu i-a acuzat pe procurorii care au fost implicați în acest dosar că au ignorat anumite probe, conform cărora, adolescent ar fi fost victima unei rețele de trafic de persoane.

La începutul lunii iunie, Alexandru Cumpănașu s-a arătat revoltat pentru că instanța a acceptat rehizitoriul în cazul Caracal, fără să ia în considerare anumite probe și să solicite refacerea cercetărilor de către DIICOT. El a avut o postare în acest sens, pe contul său de Facebook, acuzând o conspirație menită să ascundă anumite aspecte.

„Sistemul a decis și a învins! Dragi români, nu am energie pentru un mesaj lung. Astăzi pur și simplu ideea de dreptate și justiție a murit în România !! După cum am declarat aseară la România TV, eram ferm convins că instanța va trimite dosarul mai departe!! Unde, la Craiova!! Acolo unde justiția nu are nimic în comun cu dreptatea!! Astăzi, încă un episod jalnic s-a consumat: o instanță a acceptat politic un rechizitoriu fără măcar un element concret‼️ Unul‼️”, scria Alexandru Cumpănașu pe 3 iunie.

El a continuat arătând că prin decizia de trimitere în judecată a lui Gheorghe Dincă, care ar fi spus că nu le-ar fi omorât pe cele două fete, se încearcă acoperirea altor personaje implicate în acest caz.

„Ce s-a întâmplat de fapt cu Alexandra⁉️ Cine mai are încredere în aceste instituții de acum înainte. Nu contează asta ci acoperirea unor oameni. Atât‼️ În realitate, statul vrea să-i facem slujbă Alexandrei de înmormântare și să mai tăcem odată!! Poate la un moment dat o mare parte dintre români când vor trece prin situații similare își vor aduce aminte că au avut o șansă pentru o altfel de țară!!”, scria Cumpănașu.