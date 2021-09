Dumitru Dragomir și partidele secrete de poker cu saci de bani. „S-a plusat și pe jucători”

Dumitru Dragomir un împătimit al pokerului și tablelor a rememorat despre cum a fost condamnat, pe vremea comunismului, la trei luni de închisoare pentru jocuri de noroc. „Am stat la pușcărie doar câteva zile. Eu jucasem poker atunci, eram jucător bun, dar pe mine nu m-au prins. Au făcut un abuz cu chestia asta”, a spus el.

„Cel mai bun jucător de poker din această țară”

În emisiunea de la gsp.ro, „Prietenii lui Ovidiu”, Ovidiu Ioanițoaia l-a întrebat pe Mitică Dragomir care a fost cel mai bun jucător de poker pe care l-a văzut. Răspunsul a venit instantaneu: „Nici Iosefini nu făcea cu cărțile ce făcea Pinalti. A fost cel mai bun jucător de poker din această țară”.

Chestionat dacă Pinalti trișa la joc, el a afirmat că: „mi-e greu să spun că trișa. V-am spus doar că făcea cu cărțile ce nu făcea nici Iosefini. Înțelegeți ce vreți! Jucam pe bani mulți, iar la masa unde se juca nu se discuta niciodată de fotbal. N-avea voie nimeni să discute despre fotbal. Altfel mă ridicam și plecam!”.

El s-a referit și la sumele mari de bani, despre care se vehicula că sunt puse în joc, precum și la faptul că s-a plusat și pe jucători. „Sunt și multe povești, nu era nimeni controlat să se vadă câți bani are pe el. Pe vremea aia, Porumboiu, Sechelariu, Ștefan… Aveau saci de bani!

Povești, folclor. Nimeni nu a pierdut jucători la poker. Totuși, mulți s-au împrumutat de bani și se poate ca în urma împrumutului să fi cedat jucători. Dar nu s-au dat jucători la masă, niciodată. Pe masă erau între 50.000 și 100.000 de dolari! Am și pierdut, am și câștigat. Mai mult am câștigat, dacă trag linie sunt pe câștig”, a mai afirmat Dragomir.

Pinalti a fost condamnat marți la la 4 ani și 6 luni de închisoare

Gheorghe Ștefan, fost primar la Piatra Neamț și fost conducător al echipei de fotbal Ceahlăul, a fost condamnat marți la 4 ani și 6 luni de închisoare în dosarul intervențiilor pentru postul Giga TV. „Sunt foarte în regulă, ce să fac? Asta-i justiția, o respect. E a patra oară când intru, cunosc regulile în penitenciar”, a declarat Pinalti.

El se află în prezent la Penitenciarul Rahova.