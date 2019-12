Aceasta susține că cele două fete au fost scoate din România de o femeie ce ar avea legături cu clanul Oacă și care s-ar ocupa cu prostituția de mai mulți ani, scrie RomaniaTV.

„Eu am citit initial in presa despre acest caz, despre disparitia fetelor, Alexandra si Luiza, si am decis sa vad, sa ma ocup de acest caz. Eu sunt in Italia, printre cunostiintele mele, nu credeam de la inceput ca fetele ar fi moarte. Am incercat sa aflu cate ceva”, a declarat femeia.

„Am fost contactata pe messenger, prin mesaje de o pesoana care imi dezvaluia o posibilitate, o legatura a unor clanuri mafiote din Romania, aceasta posibila legatura inte clanuri si Dincă”, a declarat ea.

Dialog între Rocco Xavi, corespondent RomaniaTV și românca din Italia:

Corespondent: Persoanele ce v-au căutat aveau probe clare că fetele au trecut în Italia?

Corina: Da, aceasta persoana spune si modul, prin cine ar fi trecut fetele. Numele unei persoane care dupa parerea ei ar fi fost acasa, la Caracal si nu a plecat de multi ani din Italia. Cand a disparut Alexandra ar fi fost la Caracal.

Corespondent: Cum se numeste?

Corina: Se numeste Ghita.

Corespondent: Un barbat sau o femeie?

Corina: O femeie.

Corespondent: Locuieste in Italia?

Corina: DA! Locuieste in Italia. Mai spune aceasta persoana ca aceasta femeie este deja implicata in traficul de persoane si este in atentia autoritatilor italiene din Sardinia. Ea se numeste Ghita Dorina.

Corespondent: Doamna asta e implicata cu clanul din caracal?

Corina: Doamna Ghita este implicata cu clanul din Caracal.

Corespondent: Doamna asta poate fi cea car ele-a adus din țară pe Luiza și Alexandra?

Corina: Asa presupune persoana respectiva.

Corespondent: De unde stie?

Corina: Este una careia i s-a propus de doamna Ghita, i s-a propus prostitutia.

