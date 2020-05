După ce soția l-a amenințat cu despărțirea din cauză că omul de afaceri a anunțat că va merge într-un focar de SARS-CoV-2, acum Cataramă are noi probleme. Altfel spus, se pare că încercarea de a se infecta i-a ieșit.

Vrând să demonstreze că virusul nu este atât de periculos încât oamenii să fie izolați în locuințe, Cataramă s-a dus în comuna Bărbulești, unde e focar de coronavirus, și s-a îmbrățișat cu oamenii de acolo.

„Nu m-am testat încă. M-am dus acolo să demonstrez că nu voi păți nimic, m-am dus într-un focar de coronavirus. Bărbulești este, ca număr de persoane infectate raportate la numărul de locuitori, pe locul unu. M-am dus ca să demonstrez că stăm degeaba în casă, că prăbușim economia degeaba, fără motiv”, a declarat politicianul la Antena 3.

„Acest virus va exista, îl vom lua cu toții și în proporție de peste 95% nu vom avea nimic. Statul va trebui să se ocupe de persoanele vulnerabile și nu să ne aresteze pe toți la domicliu, să nu ne lase să muncim și să ne ia drepturile și libertățile fundamentale”, a adăugat Cataramă.

„Mi-a crescut temperatura, am o anumită apăsare în piept, am nasul înfundat. Am ferma convingere că acest virus va ieși din mine așa cuma intrat fără nicio problemă pentru că sunt un bărbat sănătos. Voi face testul după 14 zile”, a mai spus Viorel Cataramă.

„Protestez împotriva unor legi strâmbe în România. Situația este extrem de gravă, nu putem să mai familentăm România! Următoarele zile sunt decisive. Eu am anumite simptome. Sper să nu pățesc nimic ca să pot să demonstrez că nu pățesc nimic”, și-a încheiat intervenția Viorel Cataramă.