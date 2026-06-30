Bolojan l-a vândut la bucată pe fiecare român, germanilor

Demisul Bolojan continuă să rămână la Palatul Victoria, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat în Parlament, în ziua de 5 mai 2026, când a fost demis prin moţiune de cenzură de către Parlamentul României. Nu numai că se face că nu ştie să numere că au trecut cele 45 de zile când mai avea voie, practic, să rămână interimar, dar a început să se şi întârească.

ONG-işti paraşutaţi prin nu se ştie ce merite în fruntea Guvernului, treziţi peste noapte liberali, aşa cum este cazul domanei Oana Gheorghiu, foşti duşmani doctrinari, cum este cazul domnului Dragoş Pîslaru, sau pur şi simplu extremişti, fascişti, putinişti din partide fasciste, putiniste, anti-pro, care s-au trezit cu soarele în ochi într-o dimineaţă şi au văzut liberalismul strălucindu-le direct pe cornee şi împlântându-li-si adânc în cap.