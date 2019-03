Războiul romilor din Bolintin, localitate pusă pe harta lumii din cauza unui conflict etnic

Pe 20 martie, două familii s-au încăierat chiar în fața sediului Polției. Cu bâte, topoare, pumni, și picioare, cei 14 oameni au fost stopați doar după ce un polițist a tras un foc de armă în aer. Incidentul a răscolit amintiri dureroase în comunitatea din Bolintin acolo unde, în 1991, în noaptea de Înviere, un student român a fost ucis de un tânăr de etnie rromă, tot din cauza unei mașini. Ce a urmat, a făcut înconjurul lumii: un conflict interetnic care a durat șase săptămâni în localitățile Bolintin Deal, Ogrezeni și Bolintin Vale, timp în care localnicii au dat foc și au distrus 58 de case ale rromilor. După 18 ani, rromii au primit despăgubiri de 550.000 de euro, în timp ce părinții studentului ucis susțin că nu s-a făcut dreptate.





Parcă un blestem dăinuie, de vreo 28 de ani încoace, asupra localnicilor de etnie rromă din Bolintin Vale. Ultimul episod din seria de conflicte care au avut loc, de-a lungul anilor, în acest oraș din județul Giurgiu a fost cât pe ce să se transforme în tragedie. Pe 20 martie, două familii s-au încăierat chiar în fața sediului Polției. Cu băte, topoare, pumni, și picioare, cei 14 oameni au fost stopați doar după ce un polițist a tras un foc de armă în aer. Trei oameni au ajuns la spital, din cauza unei mașini, neplătită, spun victimele, de rivalii agresori. Incidentul din preajma Paștelui a răscolit amintiri dureroase în comunitatea din Bolintin acolo unde, în 1991, în noaptea de Înviere, un student român a fost ucis de un tânăr de etnie rromă, tot din cauza unei mașini. Ce a urmat atunci, a făcut înconjurul lumii: un conflict interetnic care a durat șase săptămâni în localitățile Bolintin Deal, Ogrezeni și Bolintin Vale, timp în care localncii au dat foc și au distrus 58 de case ale rromilor. Conflictul a fost speculat în fel și chip de mass-media internațională și au arătat, în mod eronat, uneori, fața hâdă a unui conflict care a pus România pe harta violențelor. După aproape 30 de ani, localnici ne-au destăinuit faptele reale, pierdute în umbra acestei mediatizări excesive.

FOTO: Palat în „Țigănie”

Au sărit să îi omoare în fața sediului poliției

La pas prin Bolintin Deal și prin Bolintin Vale, reporterii Evenimentul zilei au aflat că, în ciuda incidentului sângeros din 20 martie 2019, localnicii vor să uite ceea ce s-a întâmplat, acolo, în urmă cu 28 de ani. Pentru a afla ce s-a întâmplat, de fapt, zilele trecute, am încercat să obținem informații de la autorități. La două zile după incident, în Primăria Bolintin Vale se afla doar o funcționară care încasa taxe și impozite. Ni s-a spus că primarul, era, vineri, la „o activitate”. Nu păreau prea tulburați oamenii de incidental care a avut loc la doi pași de primărie, în fața sediului Poliției Bolintin Vale. Polițiștii de serviciu ne-au spus, la rândul lor, că și domnul commandant plecase. Ce am aflat de la oficiali ai Poliției Giurgiu este că bătaia a pornit chiar atunci când mai mulți localnici de etnie rromă ieșeau de la audieri, unde depuseseră plângere împotriva unui membru al altei familii care nu ar fi achitat o datorie. Fără menajamente, rivalii i-au atacat pe cei care ieșau din postul de poliție. Au coborât din câteva mașini și au început să lovească cu bâte, topoare, pumni și picioare. Încăierarea putea conduce la o adevărată tragedie dacă un polițist nu ar fi ieșit cu arma din dotare și nu ar fi tras un foc de armă în aer.

Țigănia de pe strada Viitorului

Pe una dintre victime am găsit-o „în țigănie”, cum spun localnicii unei zone aflate pe drumul care leagă Bolintin Vale de Bolintin Deal. „Vedeți că e unul cu mâna în gips la poartă, acolo lângă duba aia alba”, ne-a îndrumat un localnic de etnie rromă. Pe strada plină de gropi, identifici, cu ușurință, casele cu turnulețe, specifice acestei etnii, ridicate în ultimii ani. La câțiva metri distanță de un palat în toată regula, l-am găsit, în fața unei case modeste, pe Săndel Mustafa, de 37 de ani. Are brațul stâng în gips, de deasupra cotului în jos. Capul, de asemenea, era cuprins de un bandaj acoperit de o șapcă. Ne-a povestit că fiul lui, Costel Mustafa, de 21 de ani, se află în spital, în stare gravă. „De la ce a pornit scandalul? De la o fată, de la bani?”, întrebăm. „Ei, nu de la vreo fată! Avea unul o datorie de câteva sute de euro la băiatul meu. Pentru o mașină. S-au mai încăierat odată la benzinărie când fi-miu i-a cerut banii. Și am zis să mergem la poliție. Când am ieșit de la declarații, ne-au așteptat vreo două mașini. Erau mai mulți ca noi și au sărit cu bâte, cu topoare pe noi”, a descris, pe scurt, incidentul Săndel Mustafa.

Neam de spoitori

În țigănia din Bolintin Vale aveam să aflăm că cei implicați în conflict sunt „țigani spoitori”. Trei bătrâni care stăteau pe o bancă, în fața porții în care vorbisem cu Mustafa, și-au amintit de evenimentele din 1991, atunci când românii le-au ars casele mai multor familii de rromi. „Ăia erau ursari și stăteau la margine. Acolo s-au dus românii. Cu noi nu au avut treabă. Noi suntem spoitori și stăm aici de ani de zile și ne vedem de treabă”, susțin bătrânii din țigănie. La câteva străzi distanță, localncii în vârstă își amintesc de incidentele sângeroase de acum aproape 30 de ani. Pe strada Păcii, acolo au fost câteva case, și pe la margine, spre București. Ne-au indicat oamenii locurile. Acolo nu mai este urmă de ursar acum. Doar alte case construite sau terenuri virane. O tânără mama, de etnie rromă, care împingea un cărucior, nici nu își mai amintește de cea ce s-a întâmplat în 1991.

Tentativă de omor: șase reținuți

Oficial, surse din Poliția Română ne-au transmis că șase participanți la conflictul din 20 martie au fost reținuți. Printre ei se numără și un minor. Unul dintre cei reținuți este acuzat de tentivaă de omor și alți cinci pentru încăierare. De asemenea, alți doi participanți la conflict au fost plasați sub control judiciar în urma audierilor și a dispoziției date de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu care a deschis un dosar penal. Am aflat, totodată, că, în urma conflictului, trei persoane au fost rănite şi au fost transportate la spital, pentru îngrijiri medicale.

În Bolintin Deal, nu mai vor să „dezgroape morții”

Din țigănia de la Bolintin Vale am pornit spre Bolintin Deal. De la intrare în oraș, șoseaua asfaltată îți indică o altfel de civilizație, față de „cei din Vale”. O bătrână care stătea în fața porții ne-a îndrumat către locul în care se află primăria și monumentul din centrul orașului, ridicat în memoria lui Cristian Constantin Melinte, tânărul care a fost ucis, în noaptea de Înviere, din 6/7 aprilie 1991. Incidentul care a stârnit furia localnicilor împotriva rromilor.

La Primăria Bolintin Deal, „domnul primar” era la o activitate ecologică, la curățenie, ni s-a spus la intrarea în instituție. O funcționară l-a sunat, spunea ea, pe „domnul viceprimar”. „Da, ce doriți”, ne-a întrebat cel care venise. L-am rugat să ne spună câteva cuvinte despre regretabilul incident de acum 28 de ani, să ne ajute să luăm legătura cu localnicii care au trăit acele vremuri, cu scopul declarat de a scoate la iveală adevărul și ca relatarea noastră să preîntâmpine repetarea unor astfel de evenimente. „Eu știu ce vreți să faceți. Dar nu mai e cazul să scrieți. Să mai dezgropați morții. Este un eveniment pe care toți vor să îl uite. Dacă vreți să nu se mai întâmple trebuie să fie aplicată legea, să nu le mai dea drumul la infractori”, ne-a spus viceprimarul care s-a urcat în mașină și a plecat, fără alte explicații.

