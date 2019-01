RAREŞ BOGDAN reacţionează VEHEMENT: „PSD încearcă exact scenariul din 2016. Ulciorul nu merge de multe ori la apă”

Rareș Bogdan a reacționat extrem de dur, printr-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook, după ce secretarul general al PSD Codrin Ștefănescu a declaratcă partidul va merge mai departe cu modificarea Codurilor penale prin ordonanță, iar amnistia va fi dată deoarece trebuie „să facem dreptate până la capăt”.





Iată mesajul postat de jurnalistul Rareş Bogdan pe Facebook:

„Acestia incearca exact scenariul din 2016, dau tot ce vor sa dea pe zona justitiei, arunca in aer economia prin luarea unor masuri aberante sau total absurde, fac datorii de miliarde pentru biata Romanie si in fata valului popular ce ii va matura, parasesc guvernarea, de fapt o abandoneaza, sperand ca vor putea astfel ataca dupa modelul 2016 un viitor Guvern si mai ales transformandu-l pe Iohannis in paratraznet....pentru a incerca sa preia Cotroceniul. Nu le va iesi jocul. Nu au invatat inca nimic din intelepciunea populara a acestui popor .....”, a scris Rareş Bogdan pe Facebook.

Codrin Ştefănescu a declarat duminică la RomâniaTV:

„Vor fi modificate codurile prin ordonanță. Va fi și amnistia dată. O să facem dreptate până la capăt. Toate lucrurile astea, inclusiv războiul nostru nu cu multinaționalele, ci cu companiile și cu grupurile străine care uită și care își bat joc de țară și nu-și plătesc taxele și impozitele și care culmea au susținători din partea #rezist, din partea fundațiilor lui Soroș și Iohannis, din partea unei camarile de la PNL sau USR. Noi nu gonim multinaționalele. Dar nu poți să-mi spui că ai avut un rulaj de câteva miliarde de euro și plătești impozit 1500 de lei. Nu se poate”.

