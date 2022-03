Bogdan Aurescu vrea ca NATO să realizeze modificări structurale, în contextul războiului din Ucraina: ”Situația e complet diferită”

Bogdan Aurescu a cerut, înaintea reuniunii extraordinare de vineri, dintre miniștrii omologii din statele membre NATO, ca Alianța să-și modifice „filosofia, structura și elementele constitutive ale posturii” exercitate în Europa de Est.

Ministrul Afacerilor Externe anunță propunerile pentru întâlnirea de vineri

Bogdan Aurescu a transmis un comunicat prin care dorește să reitereze aspectele pe care le va discuta vineri, subliniind importanța consolidării NATO.

„Astăzi voi sublinia necesitatea ca NATO să își regândească filosofia, stuctura și elementele constitutive ale posturii pe Flancul Estic. Pentru că astăzi situația este complet diferită față de momentul în care am început constituirea acestei posturi”, transmite MAE.

Luând în considerare prezența militară a Rusiei, atât pe teritoriul ucrainean, cât și pe cel belarus, harta geostrategică a Europei ar necesita modificări, transmite Aurescu:

„Trebuie să restructurăm postura NATO pentru a o adapta la ceea ce Rusia face în Ucraina și Belarus. Pentru că, deja, Belarus a devenit un alt district militar al Rusiei, și, în același timp, trebuie să ținem cont de prezența Rusiei cu forțe militare în Ucraina. Situația este foarte diferită față de momentul 2014, când Rusia a ocupat ilegal Crimeea și apoi și-a construit prezența militară acolo. Atunci a fost ocupată doar Crimeea, deci noi trebuie să ținem cont de această nouă realitate și să ne adaptăm la ea, în consecință”, consideră Bogdan Aurescu.

Bogdan Aurescu avertizează asupra acțiunilor agresive ale Federaţiei Ruse: Este o masare de trupe fără precedent de la încheierea Războiului Rece

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis că acţiunile agresive ale Federaţiei Ruse, inclusiv masarea de trupe fără precedent de la încheierea Războiului Rece, la graniţa cu Ucraina, au efecte negative asupra tuturor partenerilor estici şi afectează stabilitatea regiunii, a Europei, a spaţiului euroatlantic şi proiectează consecinţe la nivel global.

Declarația ministrului de externe a fost făcută în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, unde au avut loc dezbateri dedicate provocărilor multidimensionale de securitate la Marea Neagră.

Dezbaterile din cadrul evenimentului „Security in the Black Sea Region: From Cyberstorm and Political Brinkmenship to Broader Confrontation?” s-au axat pe elementele de competiţie geopolitică evidenţiate, în prezent, de evoluţiile securitare actuale în regiunea Mării Negre.

Participanţii la dezbatere s-au referit la actuala criză de securitate, prefigurată de militarizarea regiunii, afectarea securităţii energetice şi a celei cibernetice, de propagandă şi dezinformare şi implicaţiile acestora din perspectiva statelor membre ori aspirante la aderarea la NATO şi UE, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe.

În cadrul acestui eveniment, Bogdan Aurescu s-a referit la importanţa dezbaterii organizate de think-tank-ul românesc New Strategy Center (NSC), în cooperare cu think-tank-ul american Center for European Policy Analysis (CEPA) pentru un schimb de vederi aprofundat asupra provocărilor complexe şi multiple cu care se confruntă regiunea Mării Negre, precum şi asupra implicaţiilor evoluţiilor recente de securitate din zonă.

Conflicul Rusia-Ucraina manifestă o masare de trupe fără precedent

Şeful diplomaţiei române a evidenţiat că acţiunile agresive ale Federaţiei Ruse, inclusiv masarea de trupe fără precedent de la încheierea Războiului Rece, la graniţa cu Ucraina, au efecte negative asupra tuturor partenerilor estici şi afectează stabilitatea regiunii, a Europei, a spaţiului euroatlantic şi proiectează consecinţe la nivel global.

Bogdan Aurescu s-a referit la îngrijorările exprimate de România în mod constant, legate de militarizarea Mării Negre de către Moscova, în paralel cu utilizarea unor elementele complexe de război hibrid – atacuri cibernetice, afectarea securităţii energetice, propagandă şi dezinformare, ori diverse alte acţiuni menită să destabilizeze adversarul.