„În mod normal, o astfel de declarație ar trebui să inflameze rău de tot opinia publică, dar, în mod ciudat, venind de la “oamenii noi în politică”, e trecută cu vederea: USR vrea tribunale populare. Așa cere deputatul Iulian Bulai, lider al acestei formațiuni politice, care ne aduce aminte că în comunism majoritatea era discriminată (probabil vrea să spună că pe criterii politice), dar habar nu are că România a avut tribunale populare din 1945 până în 1955, funcționând sub in fluență sovietică.

Dar eu zic să nu își mai bată capul. Mai bine fac miliții și îi execută pe toți indezirabilii în pădure (apropos, azi se împlinesc 79 de ani de când Virgil Madgearu a fost executat de legionari în pădurea Snagov).”, a notat Bodu pe Facebook.

El face referire la declarația deputatului USR Iulian Bulat făcută vineri, la B1 tv: „Eu nu mai am încredere că justiţia mai poate face ceva în momentul de faţă. Soluţia în momentul de faţă este să aplicăm o metodă care s-a aplicat în Africa de Sud imediat după Apartheid şi a fost un tribunal public, popular al adevărului şi dreptăţii. După Apartheid a fost acest fenoment în care toată societatea era contaminată de o vină colectivă.

A fost o discriminare împotriva unei majorităţi. Aşa a fost şi în România în perioada comunistă. Atunci ai nevoie de o asumare la nivel colectivă, publică, pentru că nu mai poţi găși cel mai probabil vinovaţi pentru fapte care s-au prescris”.

