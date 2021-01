Bode l-a „executat” pe Gavriș. Anunțul a fost făcut de ministrul de Interne, Lucian Bode. Schimbarea a fost ca urmare a faptului că în mass-media au apărut mai multe imagini compromițătoare. Gravriș apare, vineri seara, 22 ianuarie, alături de patru procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București pe terasa localului Hanul lui Manuc din Centrul Vechi al Capitalei. Fără a ține cont de restricțiile pe care el însuși le coordona si supraveghea.

„Am dispus înlocuirea ofițerului”

„Cât timp voi fi în această înalta demnitate voi face tot ce depinde de mine să arăt că majoritatea polițiștilor, eu mi-aș dori toți, sunt profesioniști, respectă haina militară. Și mi-aș dori că niciodată să nu fie pus semnul egal între anumite derapaje și instituții fundamentale în statul român: poliție, jandarmerie, pompieri”, a declarat Lucian Bode, într-o intervenție la Antena 3.

„Concret, despre activitățile de vineri, pe dată de 22 ianuarie, noi am verificat peste 4000 de agenți economici dacă respectă măsurile de prevenire și combatere covid. Am verificat aproape 8000 de activități, restaurante, terase. Din cei 4000 de agenți economici, 740 au fost verificați la nivelul Municipiului București. Dintre aceștia, o parte au fost în Centrul Vechi. Așadar, vreau să elimin orice suspiciune că Poliția s-a dus la pont într-o anumită locație.

După ce am constatat ce se întâmplă la respectiva locație, am aplicat o amendă contravențională agentului economic, de 5000 de lei. Am sancționat 25 de participanți la respectiva… Nu era vorba de o petrecere pentru că ei nu aveau legătură toți unul cu celălalt… Cu 17.500 de lei.

Poliția Română a dispus cercetarea prealabilă a ofițerului de poliție care se afla la momentul respectiv în incinta respectivului restaurant. Asta pentru a observa dacă este sau nu vinovat de nerespectarea prevederilor legale care decurg din statutul de polițist.

„Domnul Polițist se lupta cu această pandemie din interior”

Am dispus înlocuirea ofițerului, care avea și funcție de conducere la nivelul Poliției Capitalei, din funcția de coordonator(…) a luptei împotriva COVID. Nu de alta, dar am văzut că Domnul Polițist se lupta cu această pandemie din interior. Și nu aș vrea să îi dăm această posibilitate.

Celălalt adjunct care îndeplinește și atribuții, este împuternicit la comandă Poliției Capitalei, Ion Berechet, va prelua aceste atribuții.

Am văzut o ieșire a unui polițist, șef de secție în Centrul Vechi. Acesta făcea niște afirmații pe care, sigur, eu sunt obligat să le verific. Nu știu dacă domnia sa are în responsabilitate și în atribuții să facă astfel de comentarii și să se exprime public așa cum s-a exprimat și vreau să mă lămuresc ce e cu acest aspect.”

În incinta respectivului restaurant se mai aflau două persoane. Un cetățean român și un cetățean austriac. Conform reglementărilor legale în vigoare ei trebuiau să se afle în izolare la un hotel din București. Vor fi parte dintr-un dosar penal deschis pe numele cetățeanului din Călărași. La primele verificări, s-a constatat că trebuia să fie în izolare și nu la restaurant în București”, a subliniat Lucian Bode.