Conform rezultatelor Exit-poll Fostul premier a obșinut nu mai puțin de 51.52% din voturile clujenilor. .

Locul doi, dar la mare distanță, i-a revenit reprezentantului USR Plus, Emanuel Ungureanu , care a strâns doar 38.64% dintre voturi.

Emil Boc, candidatul PNL la funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca, a declarat, duminică, că a votat cu echipa care poate să menţină oraşul pe primul loc. La ieşirea de la urne, fostul premier a susșinut că e nevoie de o „echipă capabilă să unească, nu să dezbine”.

„Am votat cu acea echipă care are viziunea şi proiectele necesare să menţină Clujul pe primul loc, să aducă în continuare investiţii şi locuri de muncă bine plătite la Cluj. Am votat cu acea echipă capabilă să unească, nu să dezbine, am votat cu acea echipă care menţine Clujul în liga campionilor în materie de inovare, cu acea echipă care asigură că în oraş nimeni nu este uitat şi nimeni nu este abandonat, cu acea echipă care modernizează Clujul în toate domeniile prin creşterea calităţii vieţii în educaţie, sănătate, locuri de muncă, mediu, infrastructură, parcuri. Adică, cu acea echipă care fructifică avantajele competitive ale Clujului”, a declarat Emil Boc, conform Agerpres.

Boc e primar din 2004

Emil Boc a devenit pentru părima oară primar în 2004, când s-a impus în turul al doilea al alegerilor locale în fața lui Ioan Rus (PSD), primul clasat în primul tur de scrutin. Ioan Rus obținuse inițial 60.199 de voturi reprezentând 40,17% din totalul voturilor valabil exprimate, iar Emil Boc, candidatul Alianței D.A., s-a clasat pe locul al doilea, cu 49.631 de voturi obținute, reprezentând 33,12% din totalul voturilor valabil exprimate.

Al treilea clasat a fost primarul aflat atunci în exercițiu, Gheorghe Funar (PRM), care a obținut 33.150 de voturi (22,12% din total). În al doilea tur de scrutin Emil Boc a obținut susținerea electoratului lui Gheorghe Funar și a întrunit astfel[necesită citare] 79.207 de voturi (56,26%), față de cele 61.584 de voturi (43,74%) obținute de Ioan Rus.

La alegerile locale din 2008 Emil Boc a fost reales în funcția de primar încă din primul tur de scrutin, cu 86.657 de voturi obținute, reprezentând 76,21% din totalul voturilor valabil exprimate.

La alegerile locale din 2012, desfășurate într-un singur tur de scrutin, s-a clasat pe locul întâi, cu 53.674 de voturi (40,61% din total), față de cele 52.251 de voturi (39,53%) obținute de Marius Nicoară (PNL).

La alegerile locale din 2016, desfășurate într-un singur tur de scrutin, a câștigat funcția de primar al Clujului cu 64.311 de voturi, adică 64,76%