Monden Bob Mortimer, copleșit de problemele de sănătate. Experiența care l-a făcut să nu se mai teamă de moarte







Bob Mortimer, cunoscutul comediat, a recunoscut că este „puțin trist" după ce a aflat adevărul din spatele luminii strălucitoare stranii pe care a văzut-o în timpul unei operații din 2015.

Bob Mortimer și viziunea sa despre moarte

Bob Mortimer a povestit cum a văzut o lumină puternică în timp ce se afla pe masa de operație. Acest lucru i-a schimbat complet viziunea asupra a ceea ce se întâmplă atunci când mori.

După propria sa mărturisire, anul trecut a fost cel mai complicat pentru sănătatea sa. Pe lângă lupta cu artrita reumatoidă și problemele cardiace, actorul a făcut și zona zoster.

În timpul operației de triplu bypass, când inima i-a fost oprită timp de 32 de minute, Bob spune că a avut o experiență care l-a făcut să creadă în viața de după moarte:

„Am văzut lumina de la capătul tunelului. Am trăit experiența de a merge spre lumină și m-am simțit mai fericit decât m-am simțit vreodată. A fost ceva extraordinar, iar apoi m-am trezit o zi mai târziu și eram bine. M-am gândit: Nu mă mai tem de moarte și de tot”, a spus acesta.

Dezvăluirile au fost făcute în timpul unui podcast

El spune că, după ce a menționat experiența sa din 2015 la un podcast cu Kathy Burke, o mulțime de oameni i-au scris:

„Este din cauză că organismul tău eliberează substanțe chimice pentru a te ajuta să treci prin asta și îți dă aceste halucinații”, au comentat fanii.

Comediantul Bob Mortimer, în vârstă de 64 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală complexă. Medicii au descoperit că 95% din arterele sale erau blocate și i-au spus că riscă să facă un atac de cord pe scenă.

Dar starul Gone Fishing a recunoscut că problemele de sănătate de anul trecut au fost „mai grave decât problemele din trecut”. Confruntat deja cu artrita reumatoidă, care a fost în remisie timp de 30 de ani înainte de a reapărea în 2022, el a făcut zona zoster. Aceasta este o infecție a pielii cauzată de același virus ca și varicela și care produce erupții cutanate dureroase. Această combinație de probleme de sănătate a făcut ca mușchii din corpul său să își piardă din masă.

Vedeta crede că până la 80% din mușchii picioarelor sale au fost pierduți din cauza bolii

El estimează că până la 80% din mușchii picioarelor sale au fost pierduți din cauza bolii. Se teme că nu va mai putea alerga niciodată. Emisiunea de succes Gone Fishing a apărut după ce prietenul lui, Paul Whitehouse, l-a invitat să iasă din casă în urma operației la inimă. Dar în septembrie anul trecut, din cauza problemelor de sănătate, Bob Mortimer a fost nevoit să renunțe la emisiune, potrivit The Mirror.

Emisiunea extrem de populară de pe BBC2 se află la cea de-a opta ediție. Emisiunea îi urmărește pe Bob și Paul în timp ce merg la pescuit în Marea Britanie. Aceștia împărtășesc în același timp povești amuzante din viața lor. Bob, care îl cunoaște pe Paul de 30 de ani, crede că formatul funcționează pentru că sunt prieteni adevărați de-o viață:

„Îl cunosc pe Paul din 1989. Cred că oamenilor le place să privească prietenia noastră autentică. Facem ca Marea Britanie să arate frumos și pescuim timp de șase ore, astfel încât echipa să poată pleca și să facă fotografii. Succesul este prietenia noastră”, a spus acesta.

Recunoaște că problemele sale de sănătate îl fac să sufere în continuare:

„Nu mă simt foarte bine. Nu sunt foarte sănătos în acest moment. Am făcut o emisiune săptămâna trecută, o emisiune de pescuit. Au fost doar două zile și jumătate de filmare și am făcut-o marți, miercuri și jumătate de joi. Sâmbătă am fost în spital. Este o adevărată dezamăgire”, a mai adăugat acesta.